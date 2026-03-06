Conheça o 'carro voador' da Embraer que promete revolucionar as cidades

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A Embraer está no centro das atenções do mercado financeiro, mas um de seus projetos mais ambiciosos mira os céus das grandes cidades. Trata-se do eVTOL, popularmente chamado de “carro voador”, desenvolvido pela Eve, uma empresa controlada pela fabricante brasileira. A iniciativa avança a passos largos e promete transformar a mobilidade urbana nos próximos anos.

O veículo 100% elétrico já tem um cronograma definido para iniciar suas operações e uma carteira de pedidos que demonstra o forte interesse global na tecnologia. O objetivo é oferecer uma alternativa de transporte rápido, silencioso e sem emissão de poluentes para fugir dos congestionamentos.

O que é e como funciona o eVTOL?

A sigla eVTOL significa aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical. Na prática, é um veículo que se assemelha a um drone gigante ou a um pequeno helicóptero, mas com uma operação muito mais simples e sustentável. O modelo da Eve foi projetado para ser até 90% mais silencioso que uma aeronave convencional de porte semelhante.

Com capacidade para cinco ocupantes, o eVTOL não precisa de pistas de pouso e decolagem. Ele pode operar a partir de pequenos espaços no topo de edifícios ou em áreas urbanas designadas, conhecidas como vertiportos. O design conta com múltiplos rotores elétricos que garantem segurança e eficiência energética.

Quando começa a operar?

A previsão da Eve é que as operações comerciais comecem em 2027. A empresa trabalha em conjunto com as autoridades regulatórias, como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) no Brasil, para obter as certificações necessárias. Em dezembro de 2025, a empresa realizou o primeiro voo bem-sucedido do protótipo em escala real em Gavião Peixoto, São Paulo, iniciando a fase de testes que se estenderá ao longo de 2026. A primeira fábrica dedicada à produção dos eVTOLs será construída em Taubaté, no interior de São Paulo.

Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Miami e Londres já possuem acordos ou estudos em andamento para receber as primeiras rotas do serviço, que funcionará de maneira semelhante a um táxi aéreo, conectando pontos estratégicos como aeroportos, centros financeiros e áreas residenciais.

Quanto vai custar uma viagem?

O valor final de uma viagem ainda não foi definido, mas a proposta da Eve é tornar o serviço acessível. A empresa projeta que o custo inicial por passageiro seja competitivo com o de serviços de transporte por aplicativo em categorias premium. A expectativa é que, com o aumento da escala de produção e operação, os preços se tornem progressivamente mais baixos.

O projeto já é um sucesso comercial antes mesmo de decolar. A Eve acumula aproximadamente 3.000 cartas de intenção de compra de seu eVTOL, firmadas com cerca de 30 empresas de diferentes países, incluindo operadores de helicópteros, companhias aéreas e plataformas de mobilidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.