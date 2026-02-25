Eve-02: conheça o 'carro voador' elétrico da Embraer

O futuro do transporte nas grandes cidades está sendo desenhado no Brasil. A Eve Air Mobility, uma empresa da Embraer, desenvolve o Eve-02, um veículo elétrico popularmente conhecido como "carro voador". O projeto promete revolucionar a mobilidade urbana com uma solução mais rápida, silenciosa e livre de emissões de carbono.

Diferente de um avião ou helicóptero tradicional, o Eve-02 é um eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Isso significa que ele não precisa de uma pista para operar. A aeronave pode decolar e pousar em pequenas áreas adaptadas, chamadas de vertiportos, que poderiam ser instalados no topo de edifícios ou em outros pontos estratégicos das cidades.

Com capacidade para um piloto e até quatro passageiros, o veículo é 100% elétrico, movido por múltiplos motores e hélices. Essa configuração garante não apenas um voo com zero emissão de poluentes, mas também um nível de ruído significativamente menor que o de helicópteros, um fator crucial para sua aceitação em áreas urbanas densas.

Como funciona o eVTOL da Embraer?

O design do Eve-02 combina a agilidade de um drone com a eficiência de um avião. Para decolar e pousar, ele utiliza oito rotores dedicados que o elevam verticalmente. Uma vez no ar, um sistema de propulsão traseiro o impulsiona para a frente, enquanto suas asas geram sustentação para um voo horizontal mais eficiente e rápido, otimizando o consumo de energia das baterias.

O objetivo é oferecer uma nova camada de transporte, conectando pontos importantes como aeroportos, centros financeiros e bairros residenciais em uma fração do tempo gasto no trânsito. A expectativa é que, inicialmente, as rotas funcionem como um serviço de táxi aéreo, com viagens agendadas por aplicativo.

A Embraer, por meio da Eve, já acumula uma carteira de pedidos que se aproxima de 3 mil unidades, firmados com empresas de mais de dez países. O primeiro voo de teste do protótipo foi realizado em dezembro de 2025, em Gavião Peixoto (SP). A previsão é que a aeronave entre em operação comercial em 2027, após passar por rigorosos processos de certificação com as autoridades de aviação civil globais, como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no Brasil.

O desenvolvimento do Eve-02 posiciona a indústria brasileira na vanguarda de uma das maiores transformações do setor de transportes. A proposta não é apenas criar um novo veículo, mas construir todo um ecossistema para a mobilidade aérea urbana, incluindo softwares de gerenciamento de tráfego e infraestrutura de recarga.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.