O cabo que deixa sua internet até mais veloz
Esse acessório simples melhora a performance da sua internet.
TUPI - O Cabo Cat 8 é a evolução dos cabos de rede Ethernet tradicionais, trazendo desempenho muito superior às versões Cat 5e, Cat 6 e Cat 7.
Ele foi projetado para suportar velocidades extremamente altas, atendendo tanto usuários domésticos exigentes quanto empresas que necessitam de conexões estáveis.
Quais são as especificações do cabo Cat 8?
O Cat 8 suporta velocidades de até 40 Gbps e largura de banda de até 2000 MHz, contra 250 MHz do Cat 6 comum.
Ele também possui blindagem avançada, o que reduz interferências e garante mais estabilidade no sinal. O comprimento recomendado é de até 30 metros para manter o desempenho máximo.
Quais as vantagens de usar o cabo Cat 8 na prática?
- Maior velocidade: ideal para internet de altíssima velocidade e servidores locais.
- Baixa latência: excelente para jogos online e streaming em 4K ou 8K.
- Mais estabilidade: a blindagem reduz perdas de sinal.
- Preparado para o futuro: já atende padrões de internet que ainda estão em expansão.
Em quais situações o Cat 8 é mais indicado?
O cabo Cat 8 é recomendado para:
- Usuários que possuem planos de internet acima de 1 Gbps.
- Jogadores que precisam de conexões estáveis e rápidas.
- Ambientes de trabalho com servidores e transferências pesadas.
- Casas inteligentes com muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo.
Vale a pena investir em um cabo Cat 8?
Se o usuário possui um plano de internet comum, de até 500 Mbps, talvez não note tanta diferença em relação ao Cat 6 ou Cat 7.
No entanto, para quem já tem internet de alta velocidade, trabalha com grandes arquivos ou busca estabilidade máxima, o Cabo Cat 8 pode ser um excelente investimento. Ele garante que sua rede esteja preparada para as próximas gerações de internet.