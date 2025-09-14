O cabo que deixa sua internet até mais veloz

TUPI - O Cabo Cat 8 é a evolução dos cabos de rede Ethernet tradicionais, trazendo desempenho muito superior às versões Cat 5e, Cat 6 e Cat 7.

Ele foi projetado para suportar velocidades extremamente altas, atendendo tanto usuários domésticos exigentes quanto empresas que necessitam de conexões estáveis.

Quais são as especificações do cabo Cat 8?

O Cat 8 suporta velocidades de até 40 Gbps e largura de banda de até 2000 MHz, contra 250 MHz do Cat 6 comum.

Ele também possui blindagem avançada, o que reduz interferências e garante mais estabilidade no sinal. O comprimento recomendado é de até 30 metros para manter o desempenho máximo.

Quais as vantagens de usar o cabo Cat 8 na prática?

Maior velocidade : ideal para internet de altíssima velocidade e servidores locais.

: ideal para internet de altíssima velocidade e servidores locais. Baixa latência : excelente para jogos online e streaming em 4K ou 8K.

: excelente para jogos online e streaming em 4K ou 8K. Mais estabilidade : a blindagem reduz perdas de sinal.

: a blindagem reduz perdas de sinal. Preparado para o futuro: já atende padrões de internet que ainda estão em expansão.

Cabo Cat 8 – Créditos: depositphotos.com / steveheap

Em quais situações o Cat 8 é mais indicado?

O cabo Cat 8 é recomendado para:

Usuários que possuem planos de internet acima de 1 Gbps.

Jogadores que precisam de conexões estáveis e rápidas.

Ambientes de trabalho com servidores e transferências pesadas.

Casas inteligentes com muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vale a pena investir em um cabo Cat 8?

Se o usuário possui um plano de internet comum, de até 500 Mbps, talvez não note tanta diferença em relação ao Cat 6 ou Cat 7.

No entanto, para quem já tem internet de alta velocidade, trabalha com grandes arquivos ou busca estabilidade máxima, o Cabo Cat 8 pode ser um excelente investimento. Ele garante que sua rede esteja preparada para as próximas gerações de internet.