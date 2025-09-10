Diários Associados integra dados e impulsiona conteúdo com nova plataforma 

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O Google Cloud Summit Brasil 2025, o principal evento de tecnologia e inovação do Google Cloud no país, agita o Transamerica Expo Center nos dias 10 e 11 de setembro. Entre os destaques que estão moldando o futuro digital brasileiro, os Diários Associados, um dos grupos de mídia mais antigos e influentes do Brasil, são a única empresa de comunicação regional a apresentar sua revolucionária Plataforma de Dados do Cliente (CDP), desenvolvida em parceria com o Google Cloud.

Este projeto de ponta unificou os dados de audiência de suas 12 marcas de mídia, incluindo o próprio Estado de Minas, oferecendo uma visão sem precedentes de seus 60 milhões de leitores mensais.

O desafio da fragmentação e a ameaça dos cookies de terceiros

Antes desta inovação, o grupo Diários Associados enfrentava uma complexa fragmentação de dados.

"Nosso principal desafio era entender quem realmente eram nossos leitores, independentemente de onde vinham", explica Mayara Souza, Head de Audiência, Produto e Marketing dos Diários Associados. "Cada marca funcionava como sua própria ilha, o que impossibilitava a criação de estratégias que funcionassem em todo o grupo", complementa a especialista.

A dependência de Plataformas de Gerenciamento de Dados (DMP) externas e cookies de terceiros para a personalização de anúncios representava um risco iminente para o modelo de negócios, especialmente com a crescente incerteza em torno do suporte a navegadores e regulamentações de privacidade mais rigorosas. A busca por uma solução escalável, econômica e integrada ao ecossistema existente tornou-se uma prioridade.

Equipe dos Diários Associados no Google Cloud Summit 2025 Íris Aguiar

CDP inovadora e focada na privacidade: DA.ID.

A resposta surgiu na forma de uma Plataforma de Dados do Cliente (CDP) interna e pioneira em privacidade, construída com a Google Cloud Platform. A arquitetura da solução inclui ferramentas robustas como BigQuery, Firestore e Cloud Run. O sistema, batizado de DA.ID. pelos Diários Associados, gera um ID exclusivo para cada usuário que visita qualquer um dos 12 domínios do grupo.

O Firestore é responsável por rastrear e enriquecer esses IDs com dados comportamentais entre visitas, navegadores e dispositivos, enquanto o Cloud Run gerencia APIs para geração de IDs, rastreamento em tempo real e clusterização de dados baseada em padrões de navegação.

Todos esses dados massivos, que chegam a centenas de milhões de interações mensais, são centralizados no BigQuery, permitindo análises aprofundadas e a construção de clusters de audiência.

Os impactos no grupo foram percebidos em multisetores

A implementação da DA.ID. já gerou marcos significativos e resultados impressionantes:

Visão unificada da audiência: pela primeira vez em um século, os Diários Associados consolidaram dados de todos os domínios, alcançando uma leitura coesa de seus 60 milhões de usuários;

Personalização de conteúdo: recomendações inteligentes elevaram em 230% a taxa de cliques no Estado de Minas , estimulando maior engajamento dos leitores;

Desempenho de anúncios: campanhas com dados primários tiveram 33% mais CTR, substituindo a dependência de cookies de terceiros;

Mapeamento de usuários: mais de 2 milhões de perfis únicos já foram identificados, com 20% atribuídos a clusters específicos de audiência;

Futuro sem cookies: a plataforma DA.ID. é independente de cookies e atende à LGPD, protegendo privacidade e sustentabilidade do modelo de negócios;

Cultura orientada a dados: redações e áreas comerciais agora usam clusters de audiência para definir conteúdo e formatos, em uma transformação cultural inédita no grupo.





Participação no Google Cloud Summit 2025

A apresentação dos Diários Associados é um dos pontos altos do Google Cloud Summit 2025, que está focado em inteligência artificial, casos de uso de clientes e a transformação do trabalho com o Google Workspace. O evento, que selecionou apenas cinco iniciativas para se apresentar, dentre elas o projeto do DA, também conta com a presença inédita de Thomas Kurian, CEO do Google Cloud, e celebra os 20 anos do Google no Brasil, reforçando o compromisso com a inovação no país.

A gerente de marketing para SMB do Google Cloud, Paula Martínez, expressou a alegria do Google em apresentar no evento as empresas que foram escolhidas por seus projetos, demore em concordância com os valores da multinacional.

“As nossas soluções são para qualquer tipo de empresa. Apresentamos os cases que trouxeram mais impacto no país, para compartilhar tudo isso no maior evento do Brasil”, enfatiza.

A jornada dos Diários Associados é um exemplo inspirador de como a tecnologia em nuvem pode redefinir a conexão com o público e o modelo de negócios de uma empresa de mídia centenária.

"Estamos apenas começando. Nossos próximos passos são aumentar a granularidade, melhorar o poder preditivo e garantir que cada equipe, da editorial à comercial, possa usar esses dados para servir melhor o leitor", conclui Mayara Souza.