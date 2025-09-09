iPhone 17: o que esperar do anúncio da Apple
Modelo ultrafino deve ser o destaque da apresentação, que ainda trará atualizações para Apple Watch, AirPods e Vision Pro
A Apple realiza nesta terça-feira (9/9), a partir de 14h (horário de Brasília), o evento "Awe dropping" (algo como "De cair o queixo", para o Brasil), diretamente da sede na Califórnia, nos Estados Unidos. A expectativa é que a big tech anuncie os novos modelos de celular, o iPhone 17.
Especialistas avaliam que o novo modelo deve revolucionar o portfólio da empresa ao apostar em um design com apenas 5,5 mm de espessura, menos da metade do primeiro iPhone lançado em 2007 e mais fino que o atual Galaxy S25 Edge. Para atingir esse resultado, a Apple fez ajustes técnicos, como a adoção de apenas um sensor de câmera traseiro e a eliminação da bandeja para chip físico, privilegiando o uso do eSIM.
A linha deve contar com o iPhone 17 (básico), iPhone 17 Air (ultrafino), iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. Entre as mudanças confirmadas ou especuladas, destacam-se o fim do iPhone Plus e uma mudança no visual. O acabamento de titânio dará lugar ao alumínio, e o módulo de câmeras traseiras terá formato de barra, inspirado em linhas como o Google Pixel.
A tela deve contar com novo material, mais resistente que o Ceramic Shield. Os sites de entusiastas destacam, ainda, o módulo de gravação em 8K nativo em todos os modelos, exceto o Air.
Quanto vai custar?
De acordo com a imprensa internacional, estes são os preços dos novos celulares da Apple nos Estados Unidos:
- iPhone 17: US$ 799 (cerca de R$ 4.300);
- iPhone 17 Air: US$ 1.099 (R$ 6.000);
- iPhone 17 Pro: US$ 1.199 (US$ 6.500);
- iPhone 17 Pro Max: US$ 1.299 (R$ 7.000).
Os preços que serão praticados no Brasil não foram divulgados.
Outros lançamentos esperados
Além da linha iPhone 17, o evento deve trazer novidades em outros segmentos:
Apple Watch
- Series 11: tela mais brilhante e econômica, mantendo o mesmo design;
- Ultra 3: tela maior e suporte para envio de mensagens via satélite;
- SE 3: visual renovado após críticas ao modelo anterior;
- Funções de saúde ampliadas, incluindo alertas para pressão alta e apneia do sono.
AirPods Pro 3
- Novo estojo TechWoven com acabamento em tecido;
- Monitoramento de frequência cardíaca integrado;
- Chip H3, aprimorando o cancelamento de ruído e áudio adaptativo.
Vision Pro
Os óculos de realidade mista devem ganhar uma atualização para melhorar desempenho gráfico e integração com aplicativos de produtividade, além de ajustes de conforto para longas sessões de uso.