Celular travando do nada, computador reiniciando sozinho, e-mail que não envia e Wi-Fi que some sem explicação. A cada ciclo de Mercúrio retrógrado, especialmente esse que vai do dia 18 de julho até 11 de agosto, os relatos sobre falhas tecnológicas parecem se multiplicar, especialmente nas redes sociais.

Mesmo quem não acompanha astrologia costuma notar que os aparelhos eletrônicos ficam mais temperamentais nesse período. Seria apenas coincidência ou existe uma conexão real? A verdade é que, além da crença, há fatores que podem sim ajudar a explicar a situação e, mais importante, prevenir dores de cabeça.

A seguir, saiba se o Mercúrio retrógrado influencia aparelhos eletrônicos

se conectando com o universo digital, além disso descubra como proteger seus dispositivos

O que é Mercúrio retrógrado e qual a relação de influência com a tecnologia?

Do ponto de vista astrológico, Mercúrio retrógrado acontece quando o planeta Mercúrio parece andar para trás no céu em relação à Terra. Esse movimento ilusório ocorre três a quatro vezes por ano e, segundo a astrologia, afeta tudo que envolve comunicação, transportes e tecnologia.

É por isso que aparelhos eletrônicos, como celulares, computadores e roteadores, entram no radar das superstições: falhas em sistemas, travamentos repentinos, mensagens não entregues e bugs inexplicáveis seriam influências desse período.

A palavra-chave aqui é instabilidade, e é exatamente isso que o Mercúrio retrógrado costuma representar no imaginário coletivo. Assim, a associação com o mau funcionamento de aparelhos se tornou parte do folclore digital moderno.

Coincidência ou sugestão?

Embora a astrologia ofereça explicações simbólicas, do ponto de vista científico não existe nenhuma comprovação de que o movimento de Mercúrio interfira diretamente no funcionamento de aparelhos eletrônicos.

Aproveitar esse momento para organizar arquivos, revisar sistemas e adotar hábitos digitais mais conscientes pode evitar transtornos e ainda trazer sensação de controle em tempos de instabilidade Maria Kray

Mas isso não quer dizer que os relatos sejam totalmente infundados. Segundo especialistas em comportamento e psicologia, há fatores reais que costumam coincidir com esses períodos e ajudam a criar a sensação de caos tecnológico:

Falta de manutenção preventiva: muitas pessoas negligenciam atualizações de sistema e verificação de segurança, o que pode causar lentidão e erros;



muitas pessoas negligenciam atualizações de sistema e verificação de segurança, o que pode causar lentidão e erros; Sobrecarga digital: acúmulo de tarefas, arquivos e e-mails pendentes podem sobrecarregar o aparelho;



acúmulo de tarefas, arquivos e e-mails pendentes podem sobrecarregar o aparelho; Estresse e distração humana: períodos de maior tensão emocional, como os que costumam coincidir com o Mercúrio retrógrado, aumentam a chance de erros manuais ou descuidos;



períodos de maior tensão emocional, como os que costumam coincidir com o Mercúrio retrógrado, aumentam a chance de erros manuais ou descuidos; Sugestão mental e cultural: se todos dizem que os aparelhos vão dar problema, o cérebro tende a prestar mais atenção a falhas que antes poderiam passar despercebidas.

Ou seja, a ansiedade coletiva e a expectativa de problemas também podem ter papel fundamental.

Como proteger seus eletrônicos durante o Mercúrio retrógrado

Independentemente da crença, cuidar bem dos seus aparelhos eletrônicos é uma atitude inteligente e ajuda a evitar perdas importantes. Veja algumas dicas práticas para esse e qualquer outro período do ano: