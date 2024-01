Que imagem vem à sua cabeça quando pensa em um homem empresário brasileiro? O engenheiro de software Gustavo Caetano pediu para que o Chat GPT, ferramenta gratuita de inteligência artificial, que criasse uma versão realista de um brasileiro. Ele ainda lançou um desafio no X, antigo Twitter: a cada 20 curtidas em sua publicação, pediria para a IA deixar o personagem “ainda mais brasileiro”.

Dotado de iluminação conseguida pelas ervas, ele aboliu trabalho em sua empresa, liderou uma revolta ayu-anarquista, instituiu Carnaval 365 dias por ano e hoje vive em paz com seu mini-carluxo no ombro, sendo conhecido como o BRASILEIRO MAGNO.



Fim! pic.twitter.com/GKqlPgsV76 — Gustavo (@souljacker) January 10, 2024

A primeira imagem mostrava um homem com pele clara, cabelos escuros e barba em um escritório padrão. Ao todo, ele fez 10 aperfeiçoamentos. Na primeira nova versão, o empresário aparece como um negro, com gravata verde e amarela e broche de bandeira do Brasil no terno. O escritório também é decorado com o símbolo e um quadro de uma praia.

Ao pedir para deixar o homem mais brasileiro, o Chat GPT criou uma imagem de um rapaz negro retinto – ainda usando as cores nacionais. “Mais brasileiro pra IA = mais preto”, observou o engenheiro. Na terceira vez, até o terno se torna verde e amarelo. “Agora temos um Coringa brasileiro”, brincou Gustavo, se referindo à expressão facial do personagem.

Os olhos arregalados agora são acompanhados de um sorriso bem aberto. O homem também mudou sua roupa e, nessa versão, veste uma fantasia de carnaval, com adereço na cabeça. “O maluco virou um bicheiro carnavalesco travadaço em pó”, definiu o perfil.

A partir de então, os elementos carnavalescos vão aumentando e a expressão facial estranha se mantém. Na quinta versão, o empresário é retratado com cores neon e pele azulada. As próximas imagens geradas pela IA mostram uma figura humana no espaço, mesclando paisagens brasileiras, animais, elementos indígenas e carnavalescos. “Dotado de iluminação conseguida pelas ervas, ele aboliu o trabalho em sua empresa, instituiu Carnaval 365 dias por ano e hoje vive em paz”, elaborou o engenheiro.

O resultado da brincadeira divertiu a web. “Ficou uma mistura de John Cena com Carmen Miranda”, comparou um perfil. “O Cristo Redentor fugindo de medo desse ser no final me pega demais”, reparou outro. O monumento carioca aparece de costas, no fundo da foto. “Virou um Cavaleiro do Zodíaco”, comentou um terceiro internauta.