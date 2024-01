O canal no Telegram do Carnauai traz todas as novidades de bloquinhos de rua, ensaios e preparativos para o carnaval

Ensaios, desfiles, fotos e vídeos do carnaval de rua de BH 2024 direto no seu celular. O canal do Carnauai no Telegram divulga diariamente informações atualizadas sobre os blocos de Belo Horizonte.

Lá você pode saber datas e horários dos principais ensaios no fim de semana de pré-carnaval, acompanhar as novidades da folia, galerias de fotos e, no fim de janeiro, conferir o Mapa dos Blocos de rua de BH para não se perder na maior festa de rua da capital mineira.

Fique de olho também para não perder as informações sobre a logística do evento na cidade, como alterações no trânsito e no transporte público de BH durante o carnaval.

Carnaval também no WhatsApp

Outro jeito prático de acompanhar as notícias sobre o carnaval de rua da cidade é participar do canal do Estado de Minas no WhatsApp. É lá também que enviamos informações diárias sobre temas como saúde, economia e política, além de assuntos relevantes sobre nosso estado.