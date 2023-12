A Twitch, plataforma de transmissão ao vivo, alterou a política sobre conteúdo na plataforma, passando a permitir mais nudez nos vídeos. A mudança aconteceu após pressão dos usuários, que discordaram que a ferramenta continuasse a banir streamers mulheres que faziam topless ou outros conteúdos. A própria Twitch chegou a admitir que as normas anteriores eram muito confusas.

Em um blog, Angela Hession, diretora de confiança do cliente da Twitch, escreveu que a Twitch “recebeu feedback consistente de streamers de que nossas políticas atuais sobre conteúdo sexual são confusas e que pode ser difícil saber como seu conteúdo será interpretado com base nessas políticas”. Ela confirmou que a política do Twitch que proíbe “conteúdo que ‘destaque deliberadamente os seios, nádegas ou região pélvica’, mesmo quando totalmente vestido” era confusa.

“Os streamers acharam difícil determinar o que era proibido e o que era permitido, e muitas vezes avaliar se um stream violava ou não esta parte da política era subjetivo”, escreveu. Combinada com outra política que restringia conteúdo “sexualmente sugestivo”, a política anterior do Twitch foi considerada “excessivamente punitiva” e “resultou na penalização desproporcional de streamers com apresentações femininas”, pontuou.

Para eliminar a confusão, a plataforma decidiu unir as duas políticas que tratavam de conteúdo sexual em uma única regra, que especifica os tipos de conteúdo sexual proibidos e esclarece a aplicação. Outra mudança é que o site começou a permitir alguns conteúdos sexuais que antes eram restritos, desde que sejam aplicados rótulos de classificação de conteúdo (CCLs) apropriados indicando temas sexuais.

Agora, é permitido conteúdo rotulado que "seios, nádegas ou região pélvica deliberadamente destacados", bem como conteúdo com "seios e/ou genitais ou nádegas ficcionalizados (desenhados, animados ou esculpidos) totalmente expostos com apresentação feminina, independentemente do sexo" e "escrita corporal em seios e/ou nádegas com apresentação feminina, independentemente do sexo." Os streamers também podem rotular conteúdo com “danças eróticas que envolvem gestos de despir-se ou despir-se, como strip teases”.

Ou seja, os rótulos permitem que o conteúdo permaneça na plataforma ao mesmo tempo que evita que conteúdo pornográfico seja publicado, permitindo, assim, a chamada nudez artística, e evitando que o espectador desavisado veja o que não quer. Streams com rótulos de temas sexuais serão recomendados na barra esquerda da página inicial, onde uma miniatura não é exibida.

“Acreditamos que a rotulagem precisa de conteúdo é fundamental para ajudar os espectadores a obter a experiência que esperam, e agora que podemos permitir a rotulagem adequada de conteúdo sexual usando CCLs, acreditamos que algumas das restrições em nossas políticas anteriores não são mais necessárias. Além de fornecer clareza, essas atualizações também reduzirão o risco de aplicação inconsistente e alinharão mais nossa política com outros serviços de mídia social”, esclareceu a diretora.

Deixar de rotular o conteúdo sexual pode resultar em penalidades, como advertências, mas não em suspensões, A plataforma aplicará rótulos automaticamente a conteúdo sexual sem rótulos, e qualquer falha repetida em rotular o conteúdo pode resultar em um rótulo “temporariamente bloqueado no stream”.

Alguns conteúdos sexuais ainda são proibidos, incluindo conteúdo pornográfico, nudez juvenil, “atos sexuais ficcionais ou masturbação” e “atividade sexual simulada ou dramatização erótica com outros jogadores em jogos online”. O upload de tal conteúdo proibido pode resultar na remoção de conteúdo ou na suspensão da conta.