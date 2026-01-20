Como ganhar anos de vida fazendo 3 coisas simples que melhoram a saúde e aumentam a longevidade
Hábitos acessíveis que fazem diferença real no bem-estar
compartilheSIGA
O coração responde diretamente ao controle diário da pressão, da glicemia e dos níveis de colesterol, fatores que determinam como o corpo envelhece. Pequenas decisões repetidas ao longo do tempo moldam o risco de infarto, AVC e insuficiência cardíaca.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Entender como ganhar anos de vida passa menos por intervenções pontuais e mais por constância, acompanhamento e escolhas sustentáveis.
Como a pressão arterial influencia o coração ao longo dos anos?
A pressão arterial elevada gera uma sobrecarga contínua sobre o coração e os vasos, levando à dilatação cardíaca, perda de eficiência e maior risco de eventos graves. Mesmo quando não causa sintomas, o dano progride de forma silenciosa.
Leia Mais
De que forma o diabetes acelera o envelhecimento cardiovascular?
A glicemia elevada provoca inflamação crônica, favorece aterosclerose e compromete a função cardíaca. Quando mal controlado, o diabetes aumenta o risco de infarto, AVC, insuficiência renal e amputações.
O controle adequado, com alimentação, atividade física e medicamentos quando necessários, interrompe esse processo e preserva o sistema cardiovascular por décadas.
Quais parâmetros definem controle ideal para ganhar anos de vida?
|Fator
|Critério de risco
|Impacto no coração
|Pressão arterial
|Acima de 140/90 mmHg
|Dilatação cardíaca, infarto, AVC e falência renal
|Diabetes
|Glicemia >126 mg/dL ou HbA1c >6,5%
|Aterosclerose acelerada e coração enfraquecido
|Colesterol LDL
|Valores elevados
|Formação de placas e obstrução arterial
|Triglicérides
|Acima de 150 mg/dL
|Maior risco metabólico e cardiovascular
Quais hábitos diários sustentam a longevidade cardíaca?
- Monitorar e tratar a pressão arterial regularmente
- Manter a glicemia dentro dos valores recomendados
- Ajustar alimentação para reduzir açúcar e ultraprocessados
- Praticar atividade física de forma consistente
- Usar medicamentos prescritos sem interrupções
- Acompanhar exames de colesterol e triglicérides
Selecionamos um conteúdo do canal Dr. Roberto Yano, que conta com mais de 3,84 mi de inscritos inscritos e já ultrapassa 704 mil visualizações neste vídeo, apresentando orientações práticas voltadas à promoção da longevidade e da saúde ao longo da vida. O material destaca hábitos fundamentais relacionados à alimentação, atividade física e cuidados preventivos que impactam diretamente a expectativa de vida, alinhado ao tema tratado acima:
Como esses três pilares se combinam para ganhar anos de vida?
Quando pressão, glicemia e lipídios estão sob controle, o coração trabalha com menor esforço e os vasos permanecem funcionais por mais tempo. Isso reduz a progressão silenciosa das doenças cardiovasculares.
O resultado é um envelhecimento com mais autonomia, menos internações e maior qualidade de vida, mostrando que ganhar anos de vida depende da soma de hábitos contínuos, não de soluções isoladas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia