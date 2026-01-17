Assine
overlay
Início Saúde
ISSO DÓI

Por que adiamos coisas importantes e fazemos mil tarefas inúteis no lugar?

O cérebro foge do que pesa por dentro, não do que dá trabalho

Publicidade
Carregando...
MN
Matheus Nazario
MN
Matheus Nazario
Repórter
17/01/2026 16:16

compartilhe

SIGA
x
Por que adiamos coisas importantes e fazemos mil tarefas inúteis no lugar?
Por que adiamos coisas importantes e fazemos mil tarefas inúteis no lugar? crédito: Tupi

Responder aquela mensagem difícil, marcar médico, encarar um boleto atrasado, começar um projeto, ter uma conversa necessária. Em vez disso, você lava a louça, organiza arquivos, limpa a geladeira, "só dá uma olhadinha" em coisas aleatórias. No fim do dia, o cansaço é real, mas o que mudaria sua vida continua parado. E isso costuma doer mais do que a própria tarefa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por que a procrastinação aparece justo quando algo é importante?

Porque o que pesa não é só o trabalho. É o que vem junto: julgamento, incerteza, possibilidade de dar errado. Quando a tarefa toca em identidade, o cérebro entende como ameaça emocional e tenta tirar você dali, mesmo que você saiba que faz sentido agir.

Leia Mais

É aí que nasce a evitação emocional disfarçada. Você não está "sem vontade", você está tentando não sentir. E, sem perceber, adiar vira um jeito rápido de escapar do incômodo que a tarefa acende por dentro.

Por que adiamos coisas importantes e fazemos mil tarefas inúteis no lugar?
Muitas vezes deixamos tarefas importantes de lado para fazer coisas menores

O que as tarefas pequenas entregam que as grandes não entregam?

Tarefas pequenas têm começo e fim claros. Elas dão fechamento, e isso acalma. Já as grandes costumam ser nebulosas: você não sabe por onde começar, não sabe quanto tempo vai levar, e ainda sente que o resultado "diz algo" sobre você.

Quando bate o medo de fracassar, o cérebro troca o risco grande por vitórias pequenas. Não porque você é incapaz, mas porque esse tipo de ação dá um alívio imediato que parece segurança.

Como a mente transforma desconforto em produtividade falsa?

Tem dias em que você faz muita coisa e, mesmo assim, sente que não fez "a coisa". Isso acontece quando o seu sistema interno está tentando reduzir tensão, não avançar. A energia vai para ações que parecem úteis, mas que evitam o ponto central.

Esse padrão costuma crescer quando existe ansiedade antecipatória, aquela pressão antes mesmo de começar. Para aliviar, você se ocupa com o que é fácil, e a sensação de estar no controle aparece, mesmo que seja temporária.

O que o cérebro tenta proteger quando você adia

  • autocobrança e medo de "não ser suficiente"

    Adiar mantém a ilusão de que você ainda não foi testado, então nada pode "provar" o contrário.

  • paralisia por análise quando tudo parece grande demais

    Pensar vira uma forma de adiar. Você planeja muito para não sentir o desconforto de começar.

  • Busca por sensação de controle

    Você escolhe o que é fácil terminar para sentir que "dominou" o dia, mesmo que o principal siga intocado.

  • Tentativa de regulação emocional

    Você não está escolhendo a melhor tarefa, e sim a que deixa o corpo mais calmo agora.

Como saber se você está evitando emoção e não só sem tempo?

Uma pista simples é observar o que acontece no seu corpo quando você pensa em começar. Se a tarefa puxa aperto, irritação ou sensação de incapacidade, seu cérebro pode tentar empurrar você para "coisas seguras". E aí o dia fica cheio, mas a vida não anda.

Se você quer identificar o padrão com mais clareza, repare nestes sinais:

  • você fica "muito ocupado", mas sente que não tocou no que realmente muda o cenário
  • você busca tarefas rápidas para aliviar a tensão antes de encarar o que é maior
  • você abre mil abas, faz planos, e ainda assim evita o primeiro passo prático
  • você adia especialmente as tarefas importantes que envolvem conversa, decisão ou exposição
  • você termina o dia com culpa e a sensação de estar devendo para si mesmo

O que ajuda a começar quando a tarefa parece grande demais?

Em vez de esperar vontade, foque em tornar o início menos ameaçador. A pergunta que destrava não é "como terminar tudo?", e sim "qual é o menor começo honesto que eu consigo fazer agora?". Um começo pequeno reduz o medo, porque prova movimento sem exigir perfeição.

Quando você troca "resolver" por "iniciar", a tarefa perde a cara de julgamento e ganha a cara de processo. Aos poucos, o desconforto diminui, porque o cérebro entende que começar não é um perigo, é só um passo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

comportamento cotidiano psicologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay