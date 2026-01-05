Emoções que sabotam

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Os quilos extras, que incomodam e parecem não querer ir embora, não importa o quanto se tente, podem ter muito mais a ver com as emoções do que se pensa. A alegria, raiva, tristeza, ansiedade e culpa, e o modo como lidamos com esses sentimentos têm um grande impacto na qualidade e quantidade dos alimentos que escolhemos e na maneira de comer.

Os lanchinhos constantes, o vício em chocolate e a síndrome da alimentação noturna são apenas alguns dos comportamentos desencadeados pelas emoções descritas pelo psiquiatra e pesquisador Stéphane Clerget no livro “Quilos emocionais: como se livrar deles sem dietas nem medicamentos”. Agora com edição em português, o lançamento traz a influência dos alimentos no sistema nervoso, e vice-versa, além de descrever como os quilos extras podem ser consequência do ambiente e da educação na infância e adolescência, e como lidar com isso, em adultos e crianças.

No Brasil, mais da metade da população está com sobrepeso, o que leva a uma grave tendência a se desenvolverem quadros de hipertensão, colesterol alto, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e problemas nas articulações. E esse panorama torna-se ainda mais grave se pensarmos que, em 2022, as estatísticas mostraram que, de acordo com a região, de 11% a 38% das crianças e adolescentes brasileiros estavam acima do peso.

“E para combater isso… mais consumo: a indústria do controle do peso a cada dia lança uma novidade. São remédios infalíveis, dietas milagrosas, jejuns intermitentes por faixa etária. No entanto, só a nossa bancária apresenta uma redução imediata e substancial”, declara o autor. O psiquiatra também analisa o “peso do estresse”, que potencializa os efeitos negativos que as emoções possam ter a influência na quantidade de gordura que o corpo armazena; eventos marcantes, que impõem mudanças drásticas na vida, como gravidez, menopausa e luto; e experiência de transtornos emocionais como depressão, bipolaridade e bulimia.

“Quilos emocionais” incentiva a busca pelo peso saudável e o bem-estar como um todo, e orienta, com métodos práticos e casos clínicos, a identificar as questões internas que afetam o comportamento alimentar humano.

Reprodução



Serviço



• Livro: Quilos emocionais: como se livrar deles sem dietas nem medicamentos

• Autor: Stéphane Clerget

• Tradutora: Andréia Manfrin Alves

• Editora: Leya

• Páginas: 248

• Preço: R$ 33,60

• Onde encontrar: Amazon