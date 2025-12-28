As 2 palavras que devem ser evitadas e outras 4 dicas para suas resoluções de Ano Novo

Mensagens do tipo "Ano novo, vida nova" estão por toda parte neste momento.

Anúncios de academias e planos de dieta aparecem nas suas redes sociais e as conversas sobre o retorno ao trabalho giram em torno do que todos estão cortando, adotando ou resolvendo em janeiro.

Mas a maioria das resoluções de Ano Novo não dura. Muitos de nós já teremos abandonado nossos objetivos em meados de janeiro.

No ano que vem pode ser diferente. Pedimos a alguns especialistas dicas sobre como fazer — e manter — suas resoluções de Ano Novo.

1. Seja realista

Será que 2026 será o ano em que você vai "perder peso", "mudar de carreira" ou "mudar de casa"?

Cuidado: estes não são planos exequíveis, são frases de cobrança, adverte Claire Kaye, que já atuou como médica de família (GP, em inglês) e agora é coach de autoconfiança.

As resoluções muitas vezes fracassam porque são vagas, irrealistas e muito amplas, diz ela.

Ela aconselha anotar o que está funcionando em sua vida, o que está te esgotando ou não se encaixa mais e onde você está agindo no piloto automático.

"Quando você entende o que deseja mais e não apenas do que deseja fugir, a mudança se torna muito mais sustentável", afirma ela.

A ideia, diz a especialista, é anotar objetivos como um lugar a seguir, não um ponto fixo.

Um exemplo: em vez de falar em perder peso, fale em "se sentir com mais disposição e confortável com o seu corpo. E compreender o que ajuda a se sentir assim."

Em vez de "mudar de carreira", poderia ser: "Quero explorar que tipo de trabalho me dá motivação e significado, e então identificar um pequeno passo em direção a mais disso."

2. Não use estas duas palavras

O uso de linguagem rígida, como "sempre" ou "nunca", pode levar a uma abordagem de tudo ou nada.

Outra coisa a evitar ao escrever seus objetivos é usar palavras definitivas como "sempre" ou "nunca", diz a psicóloga Kimberley Wilson.

Elas criam uma abordagem do tipo tudo ou nada, que é extremamente difícil de seguir.

Prometer a si mesmo que "sempre vai correr às quartas-feiras" ou "nunca mais vai beber" só vai fazer com que você fracasse.

"Um exemplo clássico é em relação à dieta ou aos exercícios físicos. As pessoas pensam que, se errarem um dia, tudo se torna inútil", ela diz à BBC.

Ela diz que as pessoas podem desenvolver uma visão limitada, julgando uma única escolha isoladamente, quando o que é necessário é uma perspectiva mais ampla que coloque um momento no contexto de muitos outros.

Kaye diz que as metas devem ser escritas com frases mais abertas, como "Quero experimentar", "Quero criar mais espaço para..." ou "Estou aprendendo o que funciona para mim quando...".

3. Planeje-se para uma recaída

Você tem se comportado tão bem há semanas, mas basta uma corrida perdida, um delivery de comida em casa, uma noite em claro e, de repente, sua sequência de vitórias acaba e você se sente derrotado.

A razão pela qual algumas resoluções falham é porque "as pessoas fazem planos para o seu melhor eu, suas melhores versões", diz Wilson.

"Elas não estão preparadas para ficar acordadas até tarde ou ter um dia difícil no trabalho e, quando isso acontece, não sabem o que fazer", diz ela.

Wilson afirma que é importante aceitar a recaída como parte do processo — isso não significa que você falhou, pois a persistência é mais importante do que a perfeição.

Kaye diz que é importante lembrar que "o objetivo não é ser perfeito, mas evitar que um momento de lapso se transforme em um abandono total do plano".

Se você cometer um deslize, "a resposta mais útil é a curiosidade, em vez da crítica" e, em vez de esperar pela semana seguinte ou pelo mês seguinte para recomeçar, você deve tratar cada dia como um recomeço.

4. 'Empilhe' seus hábitos

Se o seu objetivo é ler antes de dormir, deixe o livro sobre o travesseiro, diz a coach de carreira Emma Jefferys.

Uma maneira de ajudar suas resoluções de Ano Novo a darem certo é uma técnica conhecida como "empilhamento de hábitos", na qual você associa um novo comportamento a algo que já faz parte da sua rotina diária, diz a coach de carreira Emma Jefferys.

"Por exemplo, depois de escovar os dentes, faço dez flexões. Depois de servir meu vinho, escrevo por dez minutos. Depois de colocar meus filhos na cama, faço alongamentos", diz ela.

"Você não está adicionando mais coisas à sua rotina, mas sim incorporando o novo comportamento à arquitetura do que você já faz."

Em vez de depender apenas da motivação, Jefferys afirma que preparar o seu ambiente para o sucesso também pode fazer uma grande diferença.

"Então, se você quiser ler mais, deixe o livro sobre o travesseiro para que tenha que mexer nele antes de dormir", diz ela.

5. Seja positivo

Se a sua resolução de Ano Novo é economizar mais ou fazer um orçamento melhor, os especialistas dizem que é mais provável que você consiga cumprir tal meta se ela estiver ligada a algo positivo.

Tom Francis, diretor de finanças pessoais da Octopus Money, afirma que "ter um objetivo claro e motivador, seja ele uma viagem de férias ou um fundo de emergência, faz com que poupar pareça algo significativo, em vez de restritivo".

Ele também diz que é importante não tentar mudar demais, pois isso dificilmente vai ser sustentável.

"Escolha apenas duas ou três prioridades claras — por exemplo, economizar R$ 12 mil para as férias dos seus sonhos pode parecer algo difícil, mas R$ 1 mil por mês parece algo alcançável", diz ele.

Se você tiver uma despesa inesperada, não há problema em desacelerar, diz ele.

"Reduzir uma poupança mensal de R$ 1 mil para R$ 200, por exemplo, ainda significaria que você está progredindo, e o mais importante é manter o hábito vivo."

