10 sinais de que seu corpo está pedindo ajuda e você insiste em ignorar

Alguns sintomas parecem inofensivos no início, mas podem indicar doenças graves quando ignorados. Reconhecer sinais de que seu corpo está pedindo ajuda permite buscar exames precoces e aumentar significativamente as chances de tratamento eficaz.

Sinais de que seu corpo está pedindo ajuda no sistema digestivo

Alterações intestinais persistentes, como diarreia alternada com constipação, presença de sangue escuro nas fezes e dor abdominal frequente, podem indicar câncer colorretal. Esse tipo de câncer está entre os mais comuns e a colonoscopia preventiva é recomendada a partir dos 45 anos.

Espuma excessiva na urina também merece atenção, pois pode indicar perda de proteínas pelos rins, um sinal precoce de doenças renais associadas ao diabetes e à hipertensão.

Sinais de que seu corpo está pedindo ajuda no cérebro e no comportamento

A perda de olfato sem causa aparente pode anteceder o Parkinson muitos anos antes dos tremores surgirem. Alterações como desequilíbrio, depressão e redução no tamanho da letra ao escrever também costumam acompanhar esse processo.

A fala lenta, com pausas frequentes, repetições e confusão temporal, está associada a alterações cognitivas precoces e pode ser um dos primeiros indícios de demência.

Sinais de que seu corpo está pedindo ajuda no coração e na circulação

A pulsação irregular, especialmente quando percebida ao tocar o pulso, pode indicar fibrilação atrial, uma arritmia que aumenta em até cinco vezes o risco de derrame. Sintomas como fadiga e falta de ar costumam acompanhar o quadro.

O sinal de Frank, caracterizado por uma dobra diagonal no lóbulo da orelha, não é diagnóstico, mas está relacionado ao aumento do risco de aterosclerose, infarto e AVC.

Outros sinais de que seu corpo está pedindo ajuda que não devem ser ignorados

O corpo dá sinais claros quando algo não vai bem, e este vídeo do canal Cardio DF — Cardiologia e saúde cardiovascular em Brasília, que reúne mais de 5,91 milhões de inscritos, trata exatamente disso. O conteúdo já ultrapassou 451 mil visualizações e apresenta 10 sinais de alerta que muitas pessoas ignoram no dia a dia. No vídeo abaixo, cada sintoma é explicado de forma clara para facilitar a identificação.

Principais sintomas, possíveis causas e exames indicados

Sintoma Possível causa Exame indicado Alterações intestinais Câncer colorretal Colonoscopia Perda de olfato Parkinson Avaliação neurológica Dobra na orelha Aterosclerose Exames cardíacos Fala lenta Demência precoce Testes cognitivos Manchas escuras na pele Pré-diabetes Glicemia e insulina Espuma na urina Doença renal Urina tipo 1 e creatinina Coceira nas palmas Doença hepática Exames do fígado Hematomas frequentes Trombocitopenia Hemograma Pulsação irregular Fibrilação atrial Eletrocardiograma Suor noturno excessivo Infecção grave ou câncer Exames clínicos e de imagem

A observação atenta desses sinais e a realização de exames preventivos podem antecipar diagnósticos, reduzir complicações e salvar vidas, especialmente quando há fatores de risco associados.