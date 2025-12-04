Coração em foco na Volta da Pampulha

A 26ª edição da Volta Internacional da Pampulha acontece no próximo domingo (7/12), em Belo Horizonte, e deve reunir milhares de atletas para um desafio de 18 quilômetros ao redor da lagoa. Patrocinado pela Unimed-BH, o evento atraiu mais de 19 mil pessoas em 2024, e a expectativa para este ano é similar. Para encarar o percurso com segurança, é fundamental atenção rigorosa ao cuidado cardiovascular, especialmente para os corredores amadores que enfrentarão um esforço físico contínuo e prolongado.



Segundo o cardiologista cooperado da Unimed-BH, Henrique Patrus Mundim, a corrida de rua proporciona inúmeros benefícios já comprovados para a saúde, mas não deve ser subestimada, pois ela pode desencadear eventos cardiovasculares em indivíduos suscetíveis.

“O cansaço é natural em atividades físicas, mas um cansaço excessivo, que não é usual para o esforço, pode indicar problemas cardiovasculares. Batimentos cardíacos acelerados e fortes demais, dor no peito ou sintomas equivalentes como dor nas costas, pescoço, mandíbula e até dor abdominal são sinais de alerta para angina ou infarto do miocárdio,” detalha Henrique Patrus. Além disso, tontura, náuseas e sensação de desmaio merecem atenção imediata e podem indicar algum problema do sistema circulatório.

Os grupos de maior risco e que exigem um cuidado especial incluem corredores com histórico pessoal ou familiar de doenças cardíacas, arritmias, miocardiopatias e fatores de risco associados, como hipertensão, diabetes e colesterol elevado. Para aqueles entre 35 e 50 anos, mesmo sem sintomas aparentes, é fundamental realizar uma avaliação médica prévia com eletrocardiograma e exame clínico minucioso. Exames complementares, como teste ergométrico, podem ser indicados para investigar suspeitas e garantir segurança.



O uso de complementos energéticos contendo cafeína, como géis energéticos, merece cautela. Henrique Patrus explica que a cafeína em excesso pode desencadear arritmias, tonturas e desconfortos gastrointestinais, especialmente em pessoas com fatores de risco cardiovascular. A recomendação é evitar o consumo indiscriminado e jamais exceder doses seguras, preferindo hidratação e reposição de carboidratos conforme orientações médicas. “Os atletas têm que estar cientes que o objetivo principal de uma prova de rua é a promoção da saúde. A busca por desempenho não pode se sobrepor à integridade física”, corrobora.



Prevenção e corrida segura



A prevenção é pilar fundamental para quem deseja correr com segurança. O cardiologista enfatiza que a corrida jamais deve ser encarada como sinônimo de sobrecarga ou consumo de substâncias para ultrapassar o limite natural do corpo. “É prudente que corredores, sobretudo aqueles com risco cardiovascular, mantenham acompanhamento médico regular, realizem os exames indicados e respeitem seus limites físicos”, orienta.

Além da avaliação cardiológica, recomenda-se a avaliação ortopédica e fisioterapêutica que podem evitar lesões musculoesqueléticas, comuns entre corredores e que, segundo Henrique Patrus, podem piorar com a continuação da corrida. “Em casos de problemas osteomusculares, como dores intensas, dificuldade de pisar, falta de firmeza ou inchaço em joelhos, tornozelos e quadris é importante que o atleta interrompa imediatamente a corrida. Esses sintomas frequentemente indicam lesões em tendões, articulações ou músculos e tendem a se agravar caso o atleta insista em seguir”.



A Volta Internacional da Pampulha está alinhada às diretrizes exigidas pelos órgãos públicos e disponibilizará ambulâncias da Unimed-BH equipadas com desfibriladores e equipes médicas permanentes. Em caso de desconforto torácico ou outros sinais de alerta, o atleta deve interromper a corrida imediatamente, comunicar fiscais ou seguranças e solicitar atendimento médico. Colegas de prova que presenciarem alguém em sofrimento devem acionar rapidamente a equipe de apoio.

O médico lembra que corridas longas exigem preparo físico adequado e autoconhecimento. "Participar despreparado pode ser perigoso. Treine com regularidade, combine o esforço com exames médicos periódicos e aproveite o momento da corrida como um evento de lazer e confraternização, valorizando a saúde acima do desempenho.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Para o dia da prova, a previsão indica temperaturas entre 18 °C e 27 °C. Mesmo com clima ameno, é essencial manter boa hidratação, usar roupas e tênis adequados, aplicar protetor solar e contar com acessórios de proteção, como boné e óculos. Uma noite de sono reparadora e a evitar bebidas alcoólicas na véspera também contribui para um desempenho seguro.