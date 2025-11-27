Ato de conscientização sobre a Atenção Primária à Saúde será neste domingo

Neste domingo (30/11), a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e suas 27 representações estaduais promoverão uma mobilização nacional para alertar a população e as autoridades sobre a urgente necessidade de reinserir os pediatras na Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da Equipe Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Sob o lema “Pediatra na Atenção Primária: cuidado desde o primeiro contato”, a iniciativa realizará passeatas simultâneas e/ou atividades variáveis em espaços públicos de grande circulação.



Em Belo Horizonte, os pediatras da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) aproveitarão a grande circulação de pessoas na Feira de Artes e Artesanatos para conversar e conscientizar a população sobre o tema. A concentração está marcada para às 10h da manhã em frente a entrada do Parque Municipal.



O objetivo é sensibilizar gestores e a sociedade sobre a importância de que o primeiro nível do Sistema Único de Saúde (SUS) conte com pediatras capacitados e integrados à equipe de ESF, para acompanhar todas as etapas do crescimento e do desenvolvimento de crianças e adolescentes.



Fóruns regionais



A mobilização nacional é resultado de uma série de fóruns regionais promovidos pela SBP em 2025, que reuniram centenas de pediatras das cinco regiões do Brasil. Durante as discussões, os especialistas pactuaram, por meio de um consenso científico, a necessidade de reinserção do pediatra na APS. As conclusões centrais dos fóruns estão expressas na Carta de Recife, documento em que os pediatras defendem a presença de até 4 mil pediatras no SUS para fortalecer e reorganizar o cuidado à infância e adolescência.



Carta de Recife



O documento ressalta que a ausência desses especialistas no primeiro contato com o sistema de saúde compromete a detecção precoce de agravos, aumenta internações evitáveis e fragiliza a orientação às famílias. A SBP destaca que a presença dos pediatras na APS é determinante para prevenir agravos, qualificar diagnósticos, orientar famílias e garantir cuidados oportunos desde o nascimento até o final da adolescência, especialmente em um país marcado por desigualdades regionais e demandas assistenciais crescentes.



Munidos de faixas, material informativo e muita disposição para conversar diretamente com as famílias, os pediatras explicarão a importância do retorno do pediatra a APS. Segundo os especialistas, em 2023, por exemplo, foram registradas 1,9 milhão de consultas de puericultura na rede pública – número inferior ao total de nascidos naquele ano (2,5 milhões). Ou seja, menos de uma consulta anual por criança.



Em Belo Horizonte, a mobilização tem apoio da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Mobilização “Pediatra na Atenção Primária: cuidado desde o primeiro contato”



Dia: domingo, 30/11

Horário: 10h



Local: Feira de Artes e Artesanatos (em frente à entrada principal do Parque Municipal) – Av. Afonso Pena, 1377