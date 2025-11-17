Paralisia cerebral afeta 17 milhões de pessoas no mundo

Considerada um grupo de distúrbios que engloba dificuldade de movimentação e rigidez muscular ou postural (espasticidade) a paralisia cerebral (PC) costuma ser resultado de uma lesão no cérebro ainda em formação – durante a gestação, parto ou na primeira infância. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 30 mil novos casos por ano.

De acordo com a neuropediatra e fisiatra, Carla Caldas, embora a condição não piore com o tempo, ela pode impactar algumas funcionalidades. “A PC não progride, mas os sintomas podem mudar à medida que a criança cresce. Sem cura, o cuidado multidisciplinar precoce e constante é fundamental para aumentar a qualidade de vida e independência dos pacientes”, explica.

Entre os fatores de risco da paralisia cerebral estão:

Falta de oxigenação no cérebro (hipóxia)

Prematuridade

Infecções durante a gestação

Traumatismos

A especialista avalia que o diagnóstico precoce ainda é um desafio, mesmo com os avanços em neuroimagem e nas ferramentas de avaliação do desenvolvimento. “Faltam protocolos de triagem e profissionais capacitados para aplicar avaliações mais modernas”, ressalta a médica.



Sintomas

Os sintomas e o grau de comprometimento variam conforme a extensão e a área do dano neurológico. Existem diferentes tipos de paralisia cerebral:

PC espástica: marcada por rigidez muscular

marcada por rigidez muscular PC discinética: marcada por movimentos involuntários

marcada por movimentos involuntários PC atáxica: em que a pessoa sofre problemas de equilíbrio e coordenação

em que a pessoa sofre problemas de equilíbrio e Formas mistas: combinam mais de uma característica

“Alguns pacientes apresentam apenas leve desequilíbrio, enquanto outros podem ter limitações motoras graves, o que exige órteses, andador ou cadeira de rodas. Também não podemos deixar de pontuar os impactos cognitivos”, explica a neuropediatra.



O tratamento da PC deve ser contínuo e adaptado a cada fase da vida. “A reabilitação envolve uma equipe multiprofissional, podendo contar também com tecnologias assistivas e medicamentos”, conta a especialista.

Mitos e verdades

Com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre a condição e combater a desinformação, a especialista explica a seguir alguns mitos e verdades sobre a

paralisia cerebral:



“A paralisia cerebral sempre piora com o tempo”



Mito. A PC é uma condição não progressiva, portanto o que pode mudar ao longo dos anos são os sintomas e suas consequências, que precisam de acompanhamento constante.



“Falamos que é uma encefalopatia não progressiva, mas com consequências dinâmicas. O paciente pode desenvolver dor crônica, rigidez muscular e perda de mobilidade se não houver reabilitação adequada”, explica Carla. Segundo ela, o uso regular da toxina botulínica tipo A e o ajuste de equipamentos de assistência, como órteses e cadeiras de rodas, ajudam a manter a funcionalidade mesmo na fase adulta.

“O tratamento precisa ser ajustado ao longo dos anos”



Verdade. O manejo precisa ser ajustado a cada fase da vida. “Na adolescência e na vida adulta, as demandas mudam. Surgem desafios como dor crônica, fadiga, perda de força e dificuldades psicossociais — escolarização, trabalho, sexualidade e independência. O acompanhamento contínuo é o que garante qualidade de vida e evita complicações”, afirma a médica.



“A espasticidade é inevitável e não tem tratamento”



Mito. A rigidez muscular, típica da forma espástica da PC, pode ser controlada com terapias adequadas. “A toxina botulínica tipo A é um dos tratamentos mais consolidados para reduzir a espasticidade e a distonia. Ela melhora a amplitude dos movimentos, o conforto e até atividades como caminhar, se vestir e se alimentar”, explica Carla.

O tratamento, porém, deve ser combinado com fisioterapia e acompanhamento multidisciplinar. “Após a aplicação, o paciente é reavaliado e novas doses podem ser feitas a cada três meses, conforme a necessidade”, completa.



“Com cuidado multidisciplinar e suporte familiar, é possível viver ter mais qualidade de vida”



Verdade. “Quando há diagnóstico precoce, acesso a terapias e apoio familiar, o paciente pode atingir um alto nível de funcionalidade e inclusão. A reabilitação regular, o uso de tecnologias assistivas e o controle da espasticidade com toxina botulínica A são pilares para que ele conquiste autonomia e bem-estar ao longo da vida”, pontua Carla.



“O diagnóstico precoce é essencial”



Verdade. Detectar precocemente a PC faz toda a diferença no desenvolvimento do paciente. “O diagnóstico precoce permite iniciar terapias direcionadas ainda nos primeiros meses de vida, quando o cérebro está em intensa fase de plasticidade. Isso pode mudar completamente o prognóstico motor e cognitivo”, destaca a neuropediatra.

A especialista ressalta que ferramentas como a General Movements Assessment (GMA) e o exame neurológico de Hammersmith têm acurácia de até 95% em bebês de risco. “Infelizmente, no Brasil, ainda são poucos os profissionais capacitados para aplicá-las, o que atrasa o início da reabilitação”, comenta.

