Assine
overlay
Início Saúde
Economia

Profissionais com TDAH, autismo e dislexia relatam que IA melhora sua produtividade diária

Agentes de IA estão transformando a rotina de profissionais neurodiversos, dizem especialistas

Publicidade
Carregando...
PS
Paulo Sena
PS
Paulo Sena
Repórter
16/11/2025 15:36

compartilhe

SIGA
x
Profissionais com TDAH, autismo e dislexia relatam que IA melhora sua produtividade diária
Profissionais com TDAH, autismo e dislexia relatam que IA melhora sua produtividade diária crédito: Tupi

Em um mundo cada vez mais moldado pela tecnologia, a inteligência artificial (IA) destaca-se como uma ferramenta poderosa para promover a inclusão e produtividade de profissionais neurodiversos, que enfrentam desafios singulares no ambiente de trabalho estruturado por padrões neurotípicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como a inteligência artificial pode ajudar profissionais neurodiversos?

Estudos recentes mostram que trabalhadores neurodiversos relatam níveis mais altos de satisfação ao utilizar assistentes de IA, principalmente pela facilidade em tarefas como transcrições automáticas e síntese de temas. Essas ferramentas permitem, por exemplo, acompanhar reuniões sem a necessidade de anotações manuais, otimizando o desempenho no trabalho.

A personalização dessas soluções contribui para que os profissionais neurodiversos adaptem a experiência da IA às suas necessidades, tornando o ambiente profissional mais eficiente e inclusivo para todos.

Quais benefícios específicos a IA traz para diferentes condições de neurodiversidade?

A IA generativa e adaptável é capaz de auxiliar na comunicação, no gerenciamento do tempo e nas funções executivas, favorecendo o desempenho de pessoas com diferentes necessidades. Ela também permite o uso de funcionalidades como leitores de documentos para dislexia ou agendadores inteligentes para transtornos bipolares.

Essas vantagens se traduzem em benefícios variados dependendo da condição neurodiversa, o que pode ser observado em diferentes ações de suporte promovidas pela tecnologia:

  • Leitura automatizada e simplificada de textos para disléxicos
  • Organizadores de tarefas personalizados para pessoas com TDAH
  • Ferramentas que otimizam períodos produtivos para quem tem transtorno bipolar

Quais são os principais desafios éticos na adoção de IA para neurodiversos?

Apesar dos benefícios, a implementação da IA exige atenção a questões éticas como privacidade, viés inconsciente e equidade. Um estudo recente aponta que investir em governança de IA e diretrizes específicas é fundamental para evitar práticas discriminatórias.

Leia Mais

As empresas precisam garantir segurança e respeito à privacidade dos diagnósticos, bem como treinar algoritmos para evitar preconceitos, o que demanda estratégias bem definidas no processo de adoção da tecnologia.

Profissionais com TDAH, autismo e dislexia relatam que IA melhora sua produtividade diária
Agentes de IA estão transformando a rotina de profissionais neurodiversos – Créditos: depositphotos.com / REDPIXEL

Como as empresas podem usar a IA de forma ética e inclusiva?

Garantir o uso responsável da IA envolve engajar equipes diversas no seu desenvolvimento e realizar auditorias frequentes para identificar gargalos. As organizações devem criar canais seguros e anônimos para que colaboradores relatem eventuais problemas ou falhas nos sistemas.

Esse cuidado transforma o ambiente em um local mais acolhedor para profissionais neurodiversos. Como aponta Tara DeZao, ter o apoio da IA é semelhante a "acender a luz em uma sala escura", ampliando a autonomia e eficiência desses trabalhadores ao converter desafios em oportunidades produtivas.

Tópicos relacionados:

ia neurodiversos saude-mental

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay