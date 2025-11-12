O que é arritmia cardíaca e qual a gravidade da doença do jogador Oscar?

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Após exames de rotina realizados pelo São Paulo visando a temporada 2026 detectarem alterações cardíacas no meia Oscar, o atleta de 34 anos estaria cogitando a possibilidade de se aposentar.

Nessa terça-feira (11/11), o clube do Morumbi publicou uma nota nas redes sociais em que informou que o jogador apresentou alterações em testes e foi levado ao Einstein Hospital Israelista, onde permanece em observação. Segundo o clube, seu quadro é estável.

Revelado na base do tricolor e de volta ao clube no início desta temporada após mais de uma década atuando no exterior, Oscar tem contrato válido até 2027.

Em uma publicação nas redes sociais, o meia agradeceu as mensagens de apoio que recebeu nas últimas horas."Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", escreveu o atleta, que ainda deve passar por novos exames nesta quarta-feira (12/11).

Aposentadoria

A possibilidade de uma aposentadoria precoce foi abordada durante entrevista de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. "Se o Oscar estiver bem, apto, contamos com ele para a temporada de 2026. Se o Oscar não estiver [bem] ou tomar uma decisão pessoal de não jogar mais, vamos apoiar a decisão do atleta", afirmou o dirigente a jornalistas na noite de terça-feira, após o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2026.

"O Oscar é um menino que merece todo nosso respeito, muitíssimo dedicado, então vamos aguardar. A gente conta com o Oscar em 2026, se ele estiver apto. Se ele decidir parar, vamos negociar a saída", acrescentou.

O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca é uma alteração no ritmo dos batimentos do coração. Em condições normais, o órgão bate de forma regular e compassada, mas na arritmia ele pode acelerar, desacelerar ou pulsar de maneira desordenada e irregular.

Essa condição pode ter diversas causas e nem sempre representa um quadro de alta complexidade. No entanto, exige uma investigação médica detalhada para identificar a origem do problema e definir o tratamento mais adequado, especialmente em atletas de alto rendimento, que submetem o corpo a um esforço físico intenso.

Próximos passos para a recuperação

O São Paulo confirmou que Oscar ficará afastado das atividades em campo por tempo indeterminado. O foco principal, neste momento, é garantir a saúde e o bem-estar do jogador, sem qualquer pressão para um retorno precipitado aos gramados.

Durante as próximas semanas, ele passará por novos exames e será monitorado constantemente pela equipe médica do clube. O objetivo é entender a causa da arritmia e garantir que não haja riscos para sua volta ao esporte de alto nível.

