Inaugurada primeira farmácia do Brasil especializada em cannabis medicinal

Foi inaugurada na segunda-feira (3/10) em Curitiba, no Paraná, a primeira farmácia do Brasil especializada exclusivamente em cannabis medicinal, oferecendo produtos à pronta entrega. A Cannabis Company nasceu com o propósito de ampliar o acesso a tratamentos com canabidiol (CBD), composto da planta cannabis sativa que não possui efeitos psicoativos e atua no sistema endocanabinoide, auxiliando na regulação da dor, do sono, do humor e da resposta imunológica.

A iniciativa surgiu de uma vivência pessoal. Michele Farran, uma das fundadoras, foi diagnosticada com artrite reumatoide e passou anos em busca de alívio nos tratamentos convencionais — até conhecer o canabidiol. A melhora foi tão significativa que transformou sua qualidade de vida, devolvendo energia, mobilidade e bem-estar. “Foi uma mudança completa. E, mais do que isso, um chamado para ajudar outras pessoas a descobrirem essa alternativa com segurança e orientação”, conta Michele.

Mais do que uma farmácia, a Cannabis Company quer ser um ponto de conexão entre pacientes, médicos e informação de qualidade. A proposta é oferecer não apenas o produto, mas também acolhimento, orientação e conhecimento sobre o uso terapêutico da cannabis. “Muitos ainda têm dúvidas e receios. Queremos ser um espaço de confiança, que ajude a quebrar preconceitos e a guiar os pacientes nesse processo”, complementa Michele.

A farmacêutica Tarsila Tomaz Lins Couto, responsável técnica da Cannabis Company, destaca que o canabidiol é cada vez mais reconhecido pela comunidade científica e médica como um aliado em diferentes tratamentos. “Os usos mais conhecidos envolvem o controle da dor crônica, como nas artrites e neuropatias, além do tratamento de epilepsia, esclerose múltipla e náuseas. Também há resultados promissores em doenças neurológicas, como Alzheimer e Parkinson, e em distúrbios emocionais como ansiedade, depressão e insônia”, explica.

A Cannabis Company segue integralmente as normas da RDC 327/2019, disponibilizando todos os tipos de canabidiol autorizados com prescrição e orientação médica. Os produtos têm origem rastreável e certificação de qualidade, provenientes de laboratórios de referência como Green Care, Green, Herbarium, Biofarma, Ease Labs e Prati-Donaduzzi. “Nosso compromisso é com a transparência e a segurança. Seguiremos cada norma, de A a Z, para garantir qualidade e confiança aos pacientes”, destaca Tarsila.

A Cannabis Company funciona na Rua Padre Anchieta (nº 2454 – sobreloja 42), no bairro Bigorrilho, em Curitiba, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Para mais informações, acesse o perfil oficial da farmácia no Instagram: @cannabis_company.