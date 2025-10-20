Torneio de beach tennis

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A região da Pampulha se transforma em palco da Copa Nubeach de Beach Tennis entre os dias 6 e . O evento reunirá atletas de diversas localidades, com cerca de 400 jogos programados. Serão sete categorias: A, B, C, D e 40+, tanto para homens quanto para mulheres, além de disputas mistas e individuais. Cada atleta poderá participar de, no máximo, três categorias, sendo vetada a inscrição em níveis técnicos diferentes. A programação inclui café da manhã, espaço familiar e premiação. A popularidade do esporte se deve à facilidade de aprendizado e ao cará recreativo, que permite diversão mesmo para os iniciantes. Além disso, o beach tennis é uma excelente opção para quem busca melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde.

Informações: letzplay.me/nubeach/tourneys/44945

Freepik

Corrida e Caminhada de Combate ao AVC

No dia , será realizada, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio , a 6ª Corrida e Caminhada de Combate ao AVC. O evento é promovido pelo Centro de Estudos do Instituto do Hospital Quali Ipanema, idealizado pela Sociedade de Neurocirurgia do Rio , com apoio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN). A iniciativa tem como objetivo reforçar a importância da prevenção e do tratamento rápido do acidente vascular cerebral (AVC), uma das doenças que mais causam mortes no Brasil e no mundo. A doença ocorre devido a uma alteração no fluxo sanguíneo cerebral, que leva à morte de células nervosas na região afetada. As inscrições estão abertas para duas modalidades: caminhada (4 km) e corrida (7,5 km). Informações: rjrun.com.br/.

Santa Casa BH/Reprodução

Novo centro de autismo em BH

Com inauguração no dia , a Santa Casa BH abrirá o primeiro Centro de Autismo da capital mineira. A nova unidade oferecerá atendimento exclusivo a crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA), 100% via Sistema Único de Saúde (SUS). Localizado no Bairro Santa Efigênia, o centro atenderá exclusivamente pacientes de Belo Horizonte, com idades entre 0 e 18 anos, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. O foco principal é destinado a crianças de 5 a 9 anos, faixa etária que concentra maior incidência de diagnósticos de TEA. Além de acolher pacientes com diagnóstico confirmado, a unidade também receberá casos suspeitos para avaliação. Segundo dados do IBGE, mais de 2,4 milhões de brasileiros relataram diagnóstico de autismo em 2022; em Minas Gerais, o número chega a aproximadamente 229 mil.