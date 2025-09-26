Dia do Coração: iniciativa oferece aferição de pressão gratuita; confira
Ação faz parte da campanha Setembro Vermelho, movimento que conscientiza a população sobre os riscos das doenças cardiovasculares
A hipertensão arterial sistêmica, conhecida como pressão alta, é uma das principais causas de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal. Por ser, na maioria das vezes, uma condição silenciosa, muitas pessoas não percebem que estão doentes até que complicações graves aconteçam.
Minas Gerais ocupa o segundo lugar em prevalência de hipertensão arterial e o terceiro em mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil, segundo o DATASUS. Nesse contexto, o rastreamento e monitoramento se tornam essenciais.
Para marcar o Dia Mundial do Coração, em 29 de setembro, a Drogaria Araujo vai oferecer aferição de pressão arterial gratuita em 340 lojas de todo o Estado, com atendimento por ordem de chegada. A iniciativa faz parte da campanha Setembro Vermelho, movimento que conscientiza a população sobre os riscos das doenças cardiovasculares e reforça a importância da prevenção. A medida da pressão arterial é a única forma de diagnosticar e controlar a hipertensão arterial.
Kleisson Maia, cardiologista e diretor administrativo da Sociedade Mineira de Cardiologia, explica que a única forma de identificar e controlar a pressão elevada é por meio da medição regular da pressão arterial, associada à adoção de hábitos saudáveis e ao acompanhamento médico.
“Muitas vezes, as medições feitas em farmácias não seguiam um padrão, o que podia comprometer o acompanhamento médico. Agora, com a atuação dos farmacêuticos, será possível garantir medidas corretas e consistentes ao longo do tempo. Esse projeto ajuda no diagnóstico e no controle da hipertensão, permitindo um cuidado mais próximo e eficaz com a saúde do coração”.
O novo protocolo de aferição da pressão arterial em farmácias foi criado para dar mais confiança e segurança nos resultados obtidos fora do consultório. “Com protocolos padronizados, é possível garantir uniformidade de conduta, maior confiabilidade das medições e integração com a rede de atenção médica.
A colaboração estruturada entre médicos e farmacêuticos tem mostrado impacto direto na melhoria dos indicadores de saúde, possibilitando ajustes terapêuticos mais rápidos, acompanhamento contínuo e ações de educação em saúde que ajudam a aumentar o controle da pressão arterial, reduzir internações evitáveis e otimizar os recursos do sistema de saúde”, complementa o cardiologista.
Ações voltadas para a conscientização
De acordo com a gerente técnica da Drogaria Araujo, Isabel Dias, estar próxima da população vai além da dispensação de medicamentos: “significa promover educação em saúde, prevenção contínua e apoio efetivo ao tratamento de doenças crônicas. As farmácias estão se consolidando como pontos estratégicos de atenção primária em saúde.
A drogaria também é parceira da iniciativa “Juntos pelo Melhor Controle”, liderada pela Biolab Farmacêutica e pela Omron Healthcare Brasil, com apoio da Sociedade Mineira de Cardiologia. O projeto propõe um modelo de cuidado baseado em prevenção, monitoramento frequente e adesão ao tratamento, com participação exclusiva de farmacêuticos da Araujo.
Mais de 400 profissionais já foram capacitados para aplicar o protocolo de Monitorização Farmacêutica da Pressão Arterial (MFPA) em todas unidades.
Risco cardíaco
Alguns hábitos estão entre os principais fatores de risco, como:
- Estresse
- Ansiedade
- Consumo excessivo de sal
- Álcool
- Alimentos ultraprocessados
- Obesidade
- Sedentarismo
Por isso, especialistas reforçam a importância da prevenção. Apesar de exigir, na maioria dos casos, uso contínuo de medicamentos, a hipertensão pode ser controlada com hábitos saudáveis e acompanhamento constante.
Entre as recomendações estão:
- Prática de atividade física regular
- Redução do consumo de sódio
- Controle do peso
- Cessação do tabagismo
- Medições regulares da pressão, inclusive fora do consultório
“Em situações de pressão arterial acima de 180/120 mmHg acompanhada de sintomas como dor no peito, falta de ar, dor de cabeça intensa ou confusão mental, a orientação é procurar atendimento médico imediato”, orienta Kleisson Maia.
Serviço
Aferição gratuita de pressão arterial
- Quando: 29 de setembro
- Onde: 340 lojas Araujo de Minas Gerais
- Valor: gratuito
- Como: ordem de chegada
- Informações: lista completa de unidades participantes