Dia do Coração: iniciativa oferece aferição de pressão gratuita; confira

A hipertensão arterial sistêmica, conhecida como pressão alta, é uma das principais causas de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal. Por ser, na maioria das vezes, uma condição silenciosa, muitas pessoas não percebem que estão doentes até que complicações graves aconteçam.

Minas Gerais ocupa o segundo lugar em prevalência de hipertensão arterial e o terceiro em mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil, segundo o DATASUS. Nesse contexto, o rastreamento e monitoramento se tornam essenciais.



Para marcar o Dia Mundial do Coração, em 29 de setembro, a Drogaria Araujo vai oferecer aferição de pressão arterial gratuita em 340 lojas de todo o Estado, com atendimento por ordem de chegada. A iniciativa faz parte da campanha Setembro Vermelho, movimento que conscientiza a população sobre os riscos das doenças cardiovasculares e reforça a importância da prevenção. A medida da pressão arterial é a única forma de diagnosticar e controlar a hipertensão arterial.

Kleisson Maia, cardiologista e diretor administrativo da Sociedade Mineira de Cardiologia, explica que a única forma de identificar e controlar a pressão elevada é por meio da medição regular da pressão arterial, associada à adoção de hábitos saudáveis e ao acompanhamento médico.

“Muitas vezes, as medições feitas em farmácias não seguiam um padrão, o que podia comprometer o acompanhamento médico. Agora, com a atuação dos farmacêuticos, será possível garantir medidas corretas e consistentes ao longo do tempo. Esse projeto ajuda no diagnóstico e no controle da hipertensão, permitindo um cuidado mais próximo e eficaz com a saúde do coração”.

O novo protocolo de aferição da pressão arterial em farmácias foi criado para dar mais confiança e segurança nos resultados obtidos fora do consultório. “Com protocolos padronizados, é possível garantir uniformidade de conduta, maior confiabilidade das medições e integração com a rede de atenção médica.

A colaboração estruturada entre médicos e farmacêuticos tem mostrado impacto direto na melhoria dos indicadores de saúde, possibilitando ajustes terapêuticos mais rápidos, acompanhamento contínuo e ações de educação em saúde que ajudam a aumentar o controle da pressão arterial, reduzir internações evitáveis e otimizar os recursos do sistema de saúde”, complementa o cardiologista.

Ações voltadas para a conscientização

De acordo com a gerente técnica da Drogaria Araujo, Isabel Dias, estar próxima da população vai além da dispensação de medicamentos: “significa promover educação em saúde, prevenção contínua e apoio efetivo ao tratamento de doenças crônicas. As farmácias estão se consolidando como pontos estratégicos de atenção primária em saúde.

A drogaria também é parceira da iniciativa “Juntos pelo Melhor Controle”, liderada pela Biolab Farmacêutica e pela Omron Healthcare Brasil, com apoio da Sociedade Mineira de Cardiologia. O projeto propõe um modelo de cuidado baseado em prevenção, monitoramento frequente e adesão ao tratamento, com participação exclusiva de farmacêuticos da Araujo.

Mais de 400 profissionais já foram capacitados para aplicar o protocolo de Monitorização Farmacêutica da Pressão Arterial (MFPA) em todas unidades.

Risco cardíaco

Alguns hábitos estão entre os principais fatores de risco, como:

Estresse

Ansiedade

Consumo excessivo de sal

Álcool

Alimentos ultraprocessados

Obesidade

Sedentarismo

Por isso, especialistas reforçam a importância da prevenção. Apesar de exigir, na maioria dos casos, uso contínuo de medicamentos, a hipertensão pode ser controlada com hábitos saudáveis e acompanhamento constante.

Entre as recomendações estão:

Prática de atividade física regular

Redução do consumo de sódio

Controle do peso

Cessação do tabagismo

Medições regulares da pressão, inclusive fora do consultório

“Em situações de pressão arterial acima de 180/120 mmHg acompanhada de sintomas como dor no peito, falta de ar, dor de cabeça intensa ou confusão mental, a orientação é procurar atendimento médico imediato”, orienta Kleisson Maia.



Serviço

Aferição gratuita de pressão arterial