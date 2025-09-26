Assine
overlay
Início Saúde
SAÚDE CARDIOVASCULAR

Dia do Coração: iniciativa oferece aferição de pressão gratuita; confira

Ação faz parte da campanha Setembro Vermelho, movimento que conscientiza a população sobre os riscos das doenças cardiovasculares

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/09/2025 14:53

compartilhe

Siga no
x
Especialista aferindo pressão do paciente
Apesar de exigir, na maioria dos casos, uso contínuo de medicamentos, a hipertensão pode ser controlada com hábitos saudáveis crédito: Freepik

hipertensão arterial sistêmica, conhecida como pressão alta, é uma das principais causas de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência renal. Por ser, na maioria das vezes, uma condição silenciosa, muitas pessoas não percebem que estão doentes até que complicações graves aconteçam.

Minas Gerais ocupa o segundo lugar em prevalência de hipertensão arterial e o terceiro em mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil, segundo o DATASUS. Nesse contexto, o rastreamento e monitoramento se tornam essenciais.

Para marcar o Dia Mundial do Coração, em 29 de setembro, a Drogaria Araujo vai oferecer aferição de pressão arterial gratuita em 340 lojas de todo o Estado, com atendimento por ordem de chegada. A iniciativa faz parte da campanha Setembro Vermelho, movimento que conscientiza a população sobre os riscos das doenças cardiovasculares e reforça a importância da prevenção. A medida da pressão arterial é a única forma de diagnosticar e controlar a hipertensão arterial.

Kleisson Maia, cardiologista e diretor administrativo da Sociedade Mineira de Cardiologia, explica que a única forma de identificar e controlar a pressão elevada é por meio da medição regular da pressão arterial, associada à adoção de hábitos saudáveis e ao acompanhamento médico.

“Muitas vezes, as medições feitas em farmácias não seguiam um padrão, o que podia comprometer o acompanhamento médico. Agora, com a atuação dos farmacêuticos, será possível garantir medidas corretas e consistentes ao longo do tempo. Esse projeto ajuda no diagnóstico e no controle da hipertensão, permitindo um cuidado mais próximo e eficaz com a saúde do coração”.

Leia Mais

O novo protocolo de aferição da pressão arterial em farmácias foi criado para dar mais confiança e segurança nos resultados obtidos fora do consultório. “Com protocolos padronizados, é possível garantir uniformidade de conduta, maior confiabilidade das medições e integração com a rede de atenção médica.

A colaboração estruturada entre médicos e farmacêuticos tem mostrado impacto direto na melhoria dos indicadores de saúde, possibilitando ajustes terapêuticos mais rápidos, acompanhamento contínuo e ações de educação em saúde que ajudam a aumentar o controle da pressão arterial, reduzir internações evitáveis e otimizar os recursos do sistema de saúde”, complementa o cardiologista.

Ações voltadas para a conscientização 

De acordo com a gerente técnica da Drogaria Araujo, Isabel Dias, estar próxima da população vai além da dispensação de medicamentos: “significa promover educação em saúde, prevenção contínua e apoio efetivo ao tratamento de doenças crônicas. As farmácias estão se consolidando como pontos estratégicos de atenção primária em saúde. 

A drogaria também é parceira da iniciativa “Juntos pelo Melhor Controle”, liderada pela Biolab Farmacêutica e pela Omron Healthcare Brasil, com apoio da Sociedade Mineira de Cardiologia. O projeto propõe um modelo de cuidado baseado em prevenção, monitoramento frequente e adesão ao tratamento, com participação exclusiva de farmacêuticos da Araujo.

Mais de 400 profissionais já foram capacitados para aplicar o protocolo de Monitorização Farmacêutica da Pressão Arterial (MFPA) em todas unidades.

Risco cardíaco 

Alguns hábitos estão entre os principais fatores de risco, como:

  • Estresse
  • Ansiedade
  • Consumo excessivo de sal
  • Álcool
  • Alimentos ultraprocessados
  • Obesidade
  • Sedentarismo

Por isso, especialistas reforçam a importância da prevenção. Apesar de exigir, na maioria dos casos, uso contínuo de medicamentos, a hipertensão pode ser controlada com hábitos saudáveis e acompanhamento constante.

Uma dieta saudável para o coração inclui alimentos que ajudam a manter os níveis de colesterol e reduzem a pressão arterial. Opções que permitem uma melhor circulação do sangue. -Divulgação
Uma dieta saudável para o coração inclui alimentos que ajudam a manter os níveis de colesterol e reduzem a pressão arterial. Opções que permitem uma melhor circulação do sangue. Divulgação
O coração tem até um dia para celebrá-lo no planeta: 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. Veja uma lista com alguns exemplos dos principais alimentos que fazem bem para o coração.-freepik
O coração tem até um dia para celebrá-lo no planeta: 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. Veja uma lista com alguns exemplos dos principais alimentos que fazem bem para o coração. freepik
Aveia: A aveia é rica em fibras solúveis, especialmente a beta-glucana, que ajuda a reduzir o colesterol LDL. Comer aveia regularmente melhora a saúde do coração e ajuda no controle do peso.-Unsplash/Melissa Di Rocco
Aveia: A aveia é rica em fibras solúveis, especialmente a beta-glucana, que ajuda a reduzir o colesterol LDL. Comer aveia regularmente melhora a saúde do coração e ajuda no controle do peso. Unsplash/Melissa Di Rocco
Oleaginosas: São nozes, pistache, castanha do Pará, avelã, castanha de caju e amêndoas. -Imagem de Leopictures por Pixabay
Oleaginosas: São nozes, pistache, castanha do Pará, avelã, castanha de caju e amêndoas. Imagem de Leopictures por Pixabay
Ricas em gorduras insaturadas, fibras e antioxidantes, as oleaginosas ajudam a reduzir o colesterol LDL (colesterol "ruim") e melhoram a saúde vascular.-Pixabay
Ricas em gorduras insaturadas, fibras e antioxidantes, as oleaginosas ajudam a reduzir o colesterol LDL (colesterol "ruim") e melhoram a saúde vascular. Pixabay
Peixes ricos em ômega-3: Alguns peixes como salmão, atum, sardinha e truta são ricos em ácidos graxos ômega-3.-Rodolfo Oliveira/ Agência Pará
Peixes ricos em ômega-3: Alguns peixes como salmão, atum, sardinha e truta são ricos em ácidos graxos ômega-3. Rodolfo Oliveira/ Agência Pará
Esses ácidos reduzem a inflamação, diminuem os níveis de triglicerídeos e ajudam a prevenir coágulos sanguíneos, reduzindo o risco de doenças cardíacas.-Jasper Koster/Unsplash
Esses ácidos reduzem a inflamação, diminuem os níveis de triglicerídeos e ajudam a prevenir coágulos sanguíneos, reduzindo o risco de doenças cardíacas. Jasper Koster/Unsplash
Chá verde: Rico em antioxidantes, ajuda a reduzir a pressão arterial e a proteger o coração.-Divulgação/Drogaria Minas Brasil
Chá verde: Rico em antioxidantes, ajuda a reduzir a pressão arterial e a proteger o coração. Divulgação/Drogaria Minas Brasil
Além disso, protege as artérias do coração, mantendo-as flexíveis e relaxadas, ou seja, mais capazes de lidar com os aumentos e quedas de pressão sem grandes complicações.-Tuasaude.com
Além disso, protege as artérias do coração, mantendo-as flexíveis e relaxadas, ou seja, mais capazes de lidar com os aumentos e quedas de pressão sem grandes complicações. Tuasaude.com
Leguminosas: Alguns exemplos são: feijão, lentilhas e grão-de-bico. Essas fontes vegetais de proteína são ricas em fibras, antioxidantes e micronutrientes, ajudando a controlar a glicose e os níveis de colesterol.-Divulgação/Clube Extra
Leguminosas: Alguns exemplos são: feijão, lentilhas e grão-de-bico. Essas fontes vegetais de proteína são ricas em fibras, antioxidantes e micronutrientes, ajudando a controlar a glicose e os níveis de colesterol. Divulgação/Clube Extra
Frutas e legumes: Ricos em fibras, vitaminas e minerais, ajudam a controlar a pressão arterial, reduzir o colesterol e proteger as células do coração.-wikimedia commons KamranAydinov
Frutas e legumes: Ricos em fibras, vitaminas e minerais, ajudam a controlar a pressão arterial, reduzir o colesterol e proteger as células do coração. wikimedia commons KamranAydinov
Dê preferência para frutas com cores vibrantes e legumes e verduras verde-escuras. Alguns exemplos são: espinafre, couve, rúcula e brócolis.-Jacques David/Pixabay
Dê preferência para frutas com cores vibrantes e legumes e verduras verde-escuras. Alguns exemplos são: espinafre, couve, rúcula e brócolis. Jacques David/Pixabay
Esses vegetais são ricos em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais, como o magnésio, que ajudam a regular a pressão arterial e melhoram a saúde dos vasos sanguíneos.-pexels Rodolfo Quirós
Esses vegetais são ricos em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais, como o magnésio, que ajudam a regular a pressão arterial e melhoram a saúde dos vasos sanguíneos. pexels Rodolfo Quirós
Azeite de oliva: O azeite extra-virgem Ã© uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentam o HDL (colesterol "bom"). TambÃ©m tem propriedades anti-inflamatÃ³rias.-DivulgaÃ§Ã£o
Azeite de oliva: O azeite extra-virgem Ã© uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentam o HDL (colesterol "bom"). TambÃ©m tem propriedades anti-inflamatÃ³rias. DivulgaÃ§Ã£o
Abacate: Rico em gorduras saudÃ¡veis, o abacate ajuda a melhorar o perfil lipÃ­dico, reduzindo o LDL e aumentando o HDL. TambÃ©m Ã© uma fonte de potÃ¡ssio, que ajuda a regular a pressÃ£o arterial.-Juraj Varga por Pixabay
Abacate: Rico em gorduras saudÃ¡veis, o abacate ajuda a melhorar o perfil lipÃ­dico, reduzindo o LDL e aumentando o HDL. TambÃ©m Ã© uma fonte de potÃ¡ssio, que ajuda a regular a pressÃ£o arterial. Juraj Varga por Pixabay
Chocolate amargo: Rico em flavonoides, o chocolate amargo (com 70% ou mais de cacau), quando consumido com moderação, pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e prevenir a formação de coágulos.-Divulgação
Chocolate amargo: Rico em flavonoides, o chocolate amargo (com 70% ou mais de cacau), quando consumido com moderação, pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e prevenir a formação de coágulos. Divulgação
Sementes: Algumas sementes como linhaça, chia e sementes de abóbora também são ricas em fibras e ômega-3, as sementes ajudam a melhorar os níveis de colesterol e a saúde do coração de maneira geral.-Divulgação
Sementes: Algumas sementes como linhaça, chia e sementes de abóbora também são ricas em fibras e ômega-3, as sementes ajudam a melhorar os níveis de colesterol e a saúde do coração de maneira geral. Divulgação
Por outro lado, há também os alimentos que devem ser evitados quando se trata de saúde do coração. Alguns exemplos são os processados e os ultraprocessados como salgadinhos, refrigerantes, embutidos e fast food, ricos em sódio, açúcar e gorduras saturadas.-pexels Foodie Factor
Por outro lado, há também os alimentos que devem ser evitados quando se trata de saúde do coração. Alguns exemplos são os processados e os ultraprocessados como salgadinhos, refrigerantes, embutidos e fast food, ricos em sódio, açúcar e gorduras saturadas. pexels Foodie Factor
Gorduras saturadas e trans presentes em carnes vermelhas, laticínios integrais, manteiga e óleos hidrogenados também aumentam o colesterol ruim e o risco de doenças cardíacas.-freepik vecstock
Gorduras saturadas e trans presentes em carnes vermelhas, laticínios integrais, manteiga e óleos hidrogenados também aumentam o colesterol ruim e o risco de doenças cardíacas. freepik vecstock
Mas lembre-se: a alimentação é apenas um dos fatores que influenciam a saúde do coração. Consulte um médico ou nutricionista para um acompanhamento personalizado.-Arquivo/MS
Mas lembre-se: a alimentação é apenas um dos fatores que influenciam a saúde do coração. Consulte um médico ou nutricionista para um acompanhamento personalizado. Arquivo/MS

Entre as recomendações estão:

  • Prática de atividade física regular
  • Redução do consumo de sódio
  • Controle do peso
  • Cessação do tabagismo
  • Medições regulares da pressão, inclusive fora do consultório

“Em situações de pressão arterial acima de 180/120 mmHg acompanhada de sintomas como dor no peito, falta de ar, dor de cabeça intensa ou confusão mental, a orientação é procurar atendimento médico imediato”, orienta Kleisson Maia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Serviço

Aferição gratuita de pressão arterial

Tópicos relacionados:

coracao saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay