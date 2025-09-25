Série com Fernanda Lima aborda prevenção do câncer de colo do útero

O novo episódio da série “A Sua História”, apresentado por Fernanda Lima, já está disponível gratuitamente. Intitulado “O que a gente não vê, pode mudar tudo”, o programa reforça a importância do cuidado com a saúde, especialmente na prevenção do câncer de colo do útero. A produção marca uma das ações da campanha "Futuro Sem Câncer De Colo Do Útero", criada pela MSD Brasil e desenvolvida em parceria com a McCann Health Brasil.

Entre os convidados está a atriz Camila Pitanga, que interpretou Ellen, personagem que perdeu a vida para a doença na novela "Dona de Mim". Em preparação para o papel, a atriz mergulhou na realidade de pacientes, visitando o Instituto Nacional do Câncer (Inca) e conversando com mulheres em tratamento, familiares e profissionais de saúde. “A Ellen me fez repensar muita coisa. A forma como a gente adia o cuidado com nossa saúde, ignora sinais... Ela me ensinou que o cuidado com o meu corpo deve começar agora”, afirmou.

Outra participação de destaque é a da influenciadora e confeiteira Vivi Cake, que compartilhou sua experiência pessoal de enfrentamento ao câncer de colo do útero. “Descobri que quando você fala, você se liberta. Percebi que minha história podia ajudar outras mulheres. Foi libertador”, disse.

O ator e apresentador Gabriel Louchard trouxe o olhar masculino para a discussão, ressaltando a necessidade de os homens também se envolverem na prevenção contra o HPV. “Achei por muito tempo que esse assunto não era comigo. Mas entendi que ignorância também adoece. Saúde não pode ser só músculo e remédio quando sente dor”, comentou.

Para completar o debate, a infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dra. Rosana Richtmann, reforçou a urgência de ampliar a conscientização. “No Brasil, cerca de 19 mulheres morrem por dia vítimas do câncer de colo do útero. Muitas vezes, o diagnóstico acontece em estágio avançado. A prevenção precisa fazer parte do nosso cotidiano”, alertou.

O episódio também integra a campanha do Setembro em Flor, mês de conscientização sobre tumores ginecológicos, que incluem câncer de colo do útero, ovário, endométrio, vulva e vagina. Disponível de forma gratuita, a série “A Sua História” é uma iniciativa que viza ampliar o debate sobre prevenção, diagnóstico precoce e cuidado com a saúde feminina, alcançando um público diverso no ambiente digital.

