EM BH

Inscrições abertas para a 28ª edição da Circuito Encontro Delas

A novidade desta edição é o novo local: Mirante do Belvedere

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
11/09/2025 10:01

Marcada para o dia 14 de setembro, a prova conta com percursos acessíveis para todos os níveis
crédito: Raimundo Sampaio/Encontro Delas
Atenção, corredoras de Belo Horizonte e região! Estão oficialmente abertas as inscrições para a 28ª edição do Circuito Encontro Delas, um evento que celebra o protagonismo feminino por meio do esporte, da saúde e da união. E a grande novidade deste ano é o novo cenário: a corrida será realizada no Mirante do Belvedere, uma das vistas mais privilegiadas da cidade.
Marcada para o dia 14 de setembro, a prova conta com percursos acessíveis para todos os níveis – desde iniciantes até atletas mais experientes – com opções de caminhada (2 km) e corrida (5 km e 10 km). Além da prova, a programação inclui entrega de kits personalizados, aquecimento coletivo, medalhas e um ambiente pensado para exaltar a força, a energia e a presença das mulheres.
 

A primeira edição, deste ano, teve as inscrições esgotadas e reuniu 1.800 participantes — um verdadeiro encontro de força, emoção e acolhimento. Agora, tendo o Mirante do Belvedere como novo cenário, o intuito é proporcionar uma experiência ainda mais marcante, cercada por paisagens deslumbrantes e um clima de celebração entre mulheres.
 
 
As inscrições são limitadas e devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo oficial da TFSports (disponível para Android e iOS).

Todas as participantes receberão um kit completo com camiseta oficial, número de peito, bag com design exclusivo, medalha de participação e outras surpresas preparadas pela organização.

O Circuito Encontro Delas tem patrocínio de marcas como Unimed BH, Epa, 3 Corações, Track&Field e TFSports. A realização é da Encontro, com organização da TBH Sports.

Serviço
Evento: Circuito Encontro Delas – 28ª edição
Data: 14 de setembro (sábado)
Horário: Das 7h às 12h (largada às 8h)
Local: Mirante do Belvedere – Belo Horizonte/MG
Modalidades: Corrida (5 km e 10 km) e Caminhada (2 km)
Inscrições: Exclusivamente pelo app TFSports ou pelo site www.tfsports.com.br
Valor do 2º lote: R$ 150,00
Kit do atleta: Camiseta oficial, bag com design exclusivo, número de peito, medalha e brindes

