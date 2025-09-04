Instituto Nacional de Nanismo promove encontro regional em Vila Velha
Iniciativa reúne famílias, crianças e profissionais de saúde e educação para promover inclusão, acessibilidade e troca de experiências
O Instituto Nacional de Nanismo (INN) promove, no próximo sábado (6/8), das 9h às 18h, na Universidade Vila Velha (UVV), em Vila Velha (ES), o segundo Encontro Regional do Espírito Santo. O evento, que conta com o patrocínio da BioMarin, farmacêutica global de biotecnologia, reunirá crianças, jovens e adultos com nanismo, além de seus familiares e profissionais das áreas de saúde e educação, para debater temas relacionados à saúde, acessibilidade e direitos da pessoa com nanismo.
A programação contará com palestras, rodas de conversa e atividades conduzidas por especialistas e lideranças do movimento. Entre eles, estão Wagner Baratela, geneticista especialista em nanismo, que também convive com displasia óssea, condição que engloba mais de 770 tipos já identificados no mundo, com o nanismo como característica comum; Júnior Nascimento, conselheiro do INN e especialista em inclusão e acessibilidade; Juliana Yamin, presidente do INN; Kézia Castro, assistente social do INN; Izabela Ganzer, psicóloga do INN e Gabriel Yamin, líder do movimento Somos Todos Gigantes.
“Sabemos que os encontros são fundamentais para nós como famílias. Ver crianças, jovens e até adultos tendo a possibilidade de se reconhecerem, compartilharem vivências e se apoiarem é uma das maiores missões do Instituto", explica Juliana Yamin.
O encontro regional marca uma nova etapa da atuação do INN. Após sete edições nacionais do evento, a instituição decidiu ampliar o movimento para diferentes estados do Brasil, com o objetivo de fortalecer vínculos locais, ampliar a rede de apoio e facilitar o acesso das famílias. Além do Espírito Santo, já estão confirmadas edições em São Paulo e Santa Catarina, entre outubro e novembro deste ano.
“Cada encontro é único e transformador. É nesse espaço que as famílias se sentem acolhidas, as crianças percebem que não estão sozinhas e os adultos renovam forças para seguir em frente. Esses momentos mostram que não somos apenas indivíduos com histórias isoladas, mas uma comunidade unida, capaz de gerar pertencimento, esperança e mudanças reais”, complementa Juliana.
Encontro Regional do Instituto Nacional de Nanismo
6 de setembro, das 9h às 18h
Na Universidade Vila Velha (UVV) - Avenida Comissário José Dantas Mello, 21, Boa Vista II, Vila Velha (ES)
