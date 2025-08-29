Assine
EM CRESCIMENTO

Inscrições para avaliar desenvolvimento de crianças terminam nesta sexta

É a oportunidade para famílias participarem de pesquisa que investiga como crianças até dois anos aprendem, se relacionam e desenvolvem habilidades

29/08/2025 08:00

Os testes serão realizados já neste sábado (30/8), no campus Saúde da UFMG, no bairro Santa Efigênia, em BH
Os testes serão realizados já neste sábado (30/8), no campus Saúde da UFMG, no bairro Santa Efigênia, em BH crédito: Freepik

Pais e responsáveis têm até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira (29/8), para inscrever crianças com até dois anos de idade em uma pesquisa que busca mapear o desenvolvimento infantil típico. O estudo é conduzido pelo grupo de Avaliação do Desenvolvimento Infantil do Centro de Tecnologia em Medicina Molecular (CTMM), da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A proposta é analisar marcos do desenvolvimento saudável de crianças de até 7 anos e 11 meses, sem suspeita de problemas neurológicos. As outras faixas etárias já estão completas - são mais de 800 crianças avaliadas no Brasil, mas ainda é muito importante a participação de crianças mais novas (até 2 anos).

A partir dessas avaliações, as cientistas envolvidas pretendem gerar novas evidências capazes de orientar políticas públicas, práticas pedagógicas e estratégias de intervenção precoce.

Segundo a pediatra Débora Marques Miranda, professora da UFMG e vice-coordenadora do CTMM, que integra o estudo, a participação permite que as famílias possam acompanhar o desenvolvimento de seus filhos e usufruir da informação para otimizar à estimulação em cada um dos campos.

A avaliação, no entanto, não tem caráter diagnóstico e não se destina a identificar transtornos como autismo ou TDAH.

Como funciona

As crianças passarão por atividades lúdicas, observação direta e entrevistas com os responsáveis. Entre os instrumentos utilizados está o Battelle Developmental Inventory (BDI), ferramenta internacionalmente reconhecida por medir, de forma consistente, cinco áreas fundamentais do desenvolvimento: comunicação, cognição, motricidade, aspectos socioemocionais e adaptação.

Os resultados serão comunicados apenas aos pais, sob sigilo dos nomes de todos os demais.

Quem pode participar

- Crianças entre 0 e 2  anos

- Sem suspeita ou diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento

- Que não nasceram prematuras

Local das avaliações

As atividades são presenciais e gratuitas, e serão realizadas no bairro Santa Efigênia, região hospitalar de Belo Horizonte.

Inscrições

É necessário se inscrever previamente. O formulário online está disponível, até as 23h59 desta sexta-feira, 29/08. Acesse aqui.

