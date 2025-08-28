Mais pequenos brasileiros são atendidos por médicos e enfermeiros em casa

O mercado brasileiro de home care pediátrico movimentou cerca de US$?1,3 bilhão em 2023 e deve alcançar US$?2,1 bilhões até 2030, segundo levantamento da consultoria americana Grand View Research. O país lidera o setor na América Latina e representa 3,4% do mercado global. O modelo, que abrange desde prematuros até crianças com doenças crônicas e neurológicas, se consolida como alternativa segura à internação hospitalar, com foco na qualidade de vida e menor desgaste emocional das famílias.



Para a médica diretora do HomeBaby e do recém-lançado HomeSenior, Renata Setti, o crescimento do setor tem diversas explicações. “O crescimento do serviço de home care pediátrico em nosso país é multifatorial, mas se deve, principalmente, ao desenvolvimento do modelo de atenção mais centrado no cuidado do paciente e sua família, à preferência dos responsáveis pelo cuidado em prestar a assistência no conforto e segurança de seus domicílios, com menor custo, e ao desenvolvimento técnico da assistência e tecnológico que possibilita a prestação do serviço a distância”.





O perfil dos pacientes mais beneficiados por esse modelo inclui quadros de alta complexidade. “Portadores de doenças neurológicas, sindrômicos e àquelas relacionadas ao aparelho respiratório”, afirma a diretora médica. Segundo ela, o diferencial está na abordagem individualizada. “Continuidade do cuidado especializado, personalizado e individualizado no conforto de sua residência, perto de seus familiares”.



A estrutura necessária para esse tipo de assistência exige organização. “Envolve espaço físico onde exista um quarto reservado, com boa iluminação e ventilação. Local para acomodação de equipamentos, mobiliário próprio e acessibilidade ao domicílio para entrada e saída do paciente e dos profissionais”.

A equipe multidisciplinar é composta por profissionais de diversas áreas. “Técnico de enfermagem, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social. Sessões clínicas com a equipe multiprofissional para alinhamento e desdobramento do plano terapêutico com aqueles que prestam assistência e familiares do paciente”.



A tecnologia tem papel central na expansão e qualificação do atendimento. “É primordial no aprimoramento e na eficácia dos serviços de home care pediátrico. Dispositivos de monitoramento em tempo real, em constante evolução, consultas e atendimentos virtuais, aplicativos para agendamento ou educação continuada que envolvem os familiares, além do prontuário eletrônico, estão entre os principais avanços que hoje viabilizam o bom desempenho do atendimento em domicílio. A integração tecnológica no home care contribui para elevar a qualidade do cuidado, oferece mais segurança e conforto aos pacientes e suas famílias”.

Entre os entraves para a expansão do modelo pediátrico no país, Renata aponta a ausência de normas específicas. “Acredito que os grandes desafios enfrentados hoje para ampliar e qualificar o home care pediátrico no Brasil são: falta de regulamentação, o que leva à ausência de padronização dos serviços prestados, além da escassez de profissionais com a qualificação necessária para atender, em domicílio, pacientes pediátricos com o nível de complexidade típico do setor”.



Segundo a médica, o segmento está em plena transformação. “Na minha visão, é um modelo de assistência em franca transformação, impulsionado pela inovação tecnológica, a ênfase ao cuidado centrado no paciente com enfoque em prevenção, reconhecimento precoce de deterioração clínico, bem-estar físico e mental. Para garantir que a evolução aconteça e que beneficie o paciente e suas famílias efetivamente, é fundamental que profissionais de saúde e gestores de serviços domiciliares trabalhem juntos, assegurando que os desafios sejam superados e que a qualidade do atendimento se eleve”.





