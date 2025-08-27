Assine
'FAÇA MAMOGRAFIA'

Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama; entenda doença

A empresária destacou a importância do exame de rotina para detecção precoce do tumor

27/08/2025 10:15 - atualizado em 27/08/2025 16:33

Estimativas indicam que, em 2025, devem ser registrados 73.610 novos casos de câncer de mama crédito: Reprodução/Instagram

A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, revelou na terça-feira (26/8) que foi diagnosticada com câncer de mama. A notícia foi compartilhada em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, no qual ela apareceu emocionada ao falar sobre o momento delicado.

"Vocês que me vêem sempre arrumada, bonita, fazendo festa... Hoje estou aqui para dar uma notícia não tão boa. Fui fazer um exame de rotina e sempre tive medo de fazer mamografia. Tive que fazer uma biópsia por causa de um nódulo suspeito na mama direita e hoje saiu o resultado. É um tumor maligno, um câncer de mama", contou.

Apesar do impacto, ela afirmou acreditar na recuperação e aproveitou para reforçar a importância dos exames de rotina, especialmente a mamografia, como forma de detectar precocemente a doença. "Mulheres, não deixem de fazer mamografia por medo. Quando fazemos antes, podemos tentar resolver. É um alerta. Faça mamografia", destacou.

Câncer de mama no Brasil 

Projeções do Instituto Nacional do Câncer (Inca), indicam que, em 2025, devem ser registrados 73.610 novos casos de câncer de mama, número que representa 10,5% de todos os diagnósticos da doença no Brasil – ficando atrás somente do câncer de pele não melanoma, que compreende 31,3% do total de casos de forma geral.

Os tumores de mama são mais incidentes entre mulheres, liderando o ranking dos que mais matam a população feminina. São estimados 11,84 óbitos pela doença a cada 100 mil mulheres, ainda conforme o Inca. Porém, a partir do diagnóstico precoce, é possível encontrar lesões em estágios iniciais e barrar que o câncer de mama avance.

A partir do rastreamento mamográfico - desde que realizado periodicamente - diversos estudos mostram que a redução da mortalidade por câncer de mama pode ter um impacto de 25% a 40%.

Quem deve fazer a mamografia?

Acima dos 40 anos, o exame pode ser realizado anualmente para a detecção precoce do câncer de mama, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM). Já entre os 50 e 69 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, a mamografia de rotina pode ser realizada a cada dois anos, desde que a mulher não tenha sinais ou sintomas da doença.

Quando o procedimento é realizado fora da faixa etária, ou seja, em mulheres com menos de 40 anos, ele pode ser indicado para complementar o diagnóstico de nódulos na região. Porém, vale lembrar que apenas o médico poderá recomendar a necessidade ou não da mamografia em situações como essa.

Como funciona o tratamento?

De acordo com o oncologista Daniel Gimenes, da Oncoclínicas&Co, o tratamento varia de acordo com o estágio do tumor e suas características, além de depender também das condições da paciente - fatores como idade, comorbidades e status menopausal.

"O prognóstico do câncer de mama também depende desses fatores. Quando a doença é diagnosticada no início, as chances de cura são elevadas acima de 90% com o tratamento. No entanto, quando há evidências de metástases, todos os procedimentos passam a ter como objetivo principal o prolongamento da sobrevida e melhora da qualidade de vida da paciente", explica.

Ainda de acordo com o especialista, o acesso à informação de qualidade é um grande aliado no combate à doença. "O diagnóstico não é o fim, mas sim uma continuidade, que não deve ser encarada com medo. Por isso, faça exames e mantenha a rotina das consultas médicas independente da idade. Confie no seu médico, compartilhe seus anseios e não confie em tudo que lê na internet, tomando cuidado principalmente com as fake news sobre a doença."

O Trends, ferramenta do Google que mostra os temas mais populares no buscador em um passado recente, informa que o termo "Val Marchiori" alcançou seu mais alto nível de pesquisas nesta quarta-feira (27).

Desde 2004, quando o Trends iniciou seu monitoramento, Val Marchiori também registrou uma grande busca em janeiro de 2012, quando foi chamada de "monstro" pelo ex-marido Evaldo Ulinski, empresário da rede Big Frango.

Na ocasião, ela também estrelava o reality show "Mulheres Ricas", exibido na Band.

