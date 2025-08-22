Conexão Solidária: Belo Horizonte recebe serviços gratuitos de saúde

Entre segunda e sexta-feira (25/8 e 29/8), moradores de diferentes regiões de Belo Horizonte vão poder usufruir de quase 50 atividades e serviços gratuitos ofertados por estudantes do curso de medicina do Centro Universitário UniBH, acompanhados por seus professores e preceptores.

Realizada em escolas públicas, unidades básicas de saúde, academias da cidade, instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), creches, instituições prisionais, praças e centros de convivência, a ação faz parte das comemorações pelo Dia Nacional do Voluntariado, lembrado na próxima quinta-feira (28/8).

O coordenador do Comitê Voluntariado do curso de Medicina do UniBH, Luís Tonaco, afirma que as atividades, abertas a toda comunidade, incluem:

Rodas de conversa sobre saúde mental

Campanhas de vacinação

Orientações sobre hipertensão , colesterol e outras doenças crônicas não transmissíveis

, colesterol e outras doenças crônicas não transmissíveis Cuidados com a saúde da mulher

Bate-papos sobre sexualidade na adolescência, prevenção de ISTs, alimentação saudável, atenção a gestantes e incentivo à atividade física

Mutirões de combate a arboviroses

“Também vamos realizar ações de educação ambiental, oficinas lúdicas, entrega de enxovais para gestantes carentes e campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher”.

Ainda segundo Luís, a Semana de Ação do Voluntariado do UniBH é importante não só para fomentar um senso de responsabilidade social nos alunos, mas reforçar um compromisso da instituição com a formação acadêmica em consonância com a construção de valores humanos em cada um deles.

“Nesse momento em que os alunos farão uma devolutiva para a comunidade, automaticamente também vão adquirir novos aprendizados para além dos muros da universidade, e colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula. Já para a comunidade essa é uma oportunidade de receber serviços gratuitos de qualidade, além de absorver conhecimento e informação sobre temas de utilidade pública”, reforça acrescentando que a iniciativa é feita junto ao Comitê Voluntariado do UniBH em parceria com a disciplina prática médica no SUS, integrante da grade curricular do curso de Medicina.

Confira a agenda de atividades:

Segunda-feira (25/8)

Entre 7h40 e 11h30

Promovendo a saúde mental através da atividade física

Descrição : bate-papo na academia da cidade no Bairro Milionários

: bate-papo na academia da cidade no Bairro Milionários Local: Rua David Fonseca, 1.386 – Milionários

Ação de promoção a saúde



Descrição : durante a ação os estudantes de medicina farão uma busca por crianças com cartão de vacina incompleto, além de avaliarem o crescimento e o estado nutricional delas.



: durante a ação os estudantes de medicina farão uma busca por crianças com cartão de vacina incompleto, além de avaliarem o crescimento e o estado nutricional delas. Local: EMEI Pituchinha (Rua Marquês de Lavradio, 619 - João Pinheiro)

Alimentação saudável, prevenção da obesidade



Descrição : por meio de uma dinâmica com frutas, as crianças serão orientadas sobre a importância da alimentação saudável e prevenção à obesidade



: por meio de uma dinâmica com frutas, as crianças serão orientadas sobre a importância da alimentação saudável e prevenção à obesidade Local: EMEI Pituchinha (Rua Marquês de Lavradio, 619 - João Pinheiro)

Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde



Descrição : atividade educacional por meio de aulas expositivas argumentativas e práticas, dinâmica de grupo e jogos didáticos



: atividade educacional por meio de aulas expositivas argumentativas e práticas, dinâmica de grupo e jogos didáticos Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)

Controle de vetores como dengue, Zika e Chikungunya



Descrição : ação de educação em saúde e vigilância ambiental para a população



: ação de educação em saúde e vigilância ambiental para a população Local: Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino (Rua Waldir César Branquinho, 111 - Conjunto Túnel de Ibirité)





Campanha “De Olho no Quintal” – educação comunitária (Arboviroses)



Descrição : atividade lúdica

: atividade lúdica Local: Rua Nelson de Paula Pires – Pongelupe (Região do Barreiro)

Vacinação no lar para idosos Keila Santos



Local: Rua Morungaba, 16 - Marilândia/ Tirol

Entre 13h e 16h40



Cuidados com a saúde da mulher

Descrição : durante a ação, os estudantes de medicina do UniBH vão realizar o Papanicolau - teste para detectar alterações nas células do colo do útero - das mulheres que cumprem pena em regime fechado e semiaberto.



: durante a ação, os estudantes de medicina do UniBH vão realizar o Papanicolau - teste para detectar alterações nas células do colo do útero - das mulheres que cumprem pena em regime fechado e semiaberto. Local: APAC FEMININA - Avenida Eugênio Ricaldoni, 440 – Gameleira

Terça-feira (26/8)

Entre 7h40 e 11h30

Saúde da mulher: informação e prevenção

Descrição : roda de conversa e atividades práticas e educativas



: roda de conversa e atividades práticas e educativas Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)



Roda de conversa: os hábitos de vida e seus impactos para um envelhecimento saudável



Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)

Roda de conversa: higienização corporal em adolescentes - saúde bucal, cuidados e puberdade

Local: E.M João Pinheiro (Rua Padre Manoel Bernardes, 303 – Alto dos Pinheiros)



Conscientização sobre a ansiedade - ação educativa com estudantes do 3º ano do Ensino Médio



Local: E.E Celso Machado (Rua Dona Luiza, 491 – Milionários)



Hipertensão arterial e colesterol: os riscos das doenças



Descrição : palestra sobre o tema, aferição da pressão arterial dos participantes e distribuição de panfletos.



: palestra sobre o tema, aferição da pressão arterial dos participantes e distribuição de panfletos. Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)



Roda de conversa: educação sexual para adolescentes



Local: UMEI Solar Urucuia (Rua Nelson de Paula Pires, 411 – Pongelupe)



Conscientização infantil para o controle e prevenção de doenças

Descrição : durante a ação, os alunos do primeiro ano do ensino fundamental vão aprender de forma lúdica e didática o que são a esporotricose, dengue, Zika, febre amarela e a leishmaniose. O objetivo é que – a partir da informação - eles possam aplicar as medidas aprendidas e compartilhá-las com familiares e amigos, atuando como multiplicadores do conhecimento e contribuindo para a conscientização da comunidade.



: durante a ação, os alunos do primeiro ano do ensino fundamental vão aprender de forma lúdica e didática o que são a esporotricose, dengue, Zika, febre amarela e a leishmaniose. O objetivo é que – a partir da informação - eles possam aplicar as medidas aprendidas e compartilhá-las com familiares e amigos, atuando como multiplicadores do conhecimento e contribuindo para a conscientização da comunidade. Local: Praça Comunidade, 165 - Dom Cabral



Roda de conversa: grupo de gestantes



Local: Centro de Saúde Ouro Preto (Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto)

Agosto Lilás: quem ama, acolhe e protege!



Descrição : o objetivo da ação é conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, fornecer informações sobre os tipos de violência e oferecer apoio e recursos para as vítimas.



: o objetivo da ação é conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, fornecer informações sobre os tipos de violência e oferecer apoio e recursos para as vítimas. Local: Centro de Saúde Barreiro de Cima (Praça Modestino de Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa)



Entre 13h e 16h40



Roda de conversa: grupo de gestantes



Local: Centro de Saúde Ouro Preto (Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto)



Oficina de saúde mental/ roda de conversa



Local: Rua Bacuri, 302 - João Pinheiro



Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde



Descrição : atividade educacional por meio de aulas expositivas argumentativas e práticas, dinâmica de grupo e jogos didáticos.



: atividade educacional por meio de aulas expositivas argumentativas e práticas, dinâmica de grupo e jogos didáticos. Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)



Ação voluntária: entrega de enxoval para gestantes carentes



Local: Vila Corumbiara – Urucuia (região do Barreiro)



Consulta na saúde da mulher na sua integralidade



Local: Rua Dr. Ribeiro Pena, 389 – Indústria I

Quarta-feira (27/8)

Entre 7h40 e 11h30



Roda de conversa sobre prevenção de acidentes domésticos na infância



Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)



Pequenos cuidadores



Descrição : mutirão educativo e participativo, com duração de meio período, para sensibilizar as crianças sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e prevenção de doenças. Com ajuda dos professores e familiares, os pequenos vão recolher resíduos sólidos do pátio, e eliminar possíveis focos de água parada. A atividade contará ainda com uma oficina de desenhos e colagens sobre o tema “Como cuidar do planeta e da saúde”.



: mutirão educativo e participativo, com duração de meio período, para sensibilizar as crianças sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e prevenção de doenças. Com ajuda dos professores e familiares, os pequenos vão recolher resíduos sólidos do pátio, e eliminar possíveis focos de água parada. A atividade contará ainda com uma oficina de desenhos e colagens sobre o tema “Como cuidar do planeta e da saúde”. Local: Creche Nossa Senhora das Neves (Rua da Páscoa, 40 – Jardim São José)

Agosto Lilás: ação de promoção à saúde



Descrição : distribuição de panfleto educativo para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio sobre a violência contra a mulher.



: distribuição de panfleto educativo para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio sobre a violência contra a mulher. Local: Escola Estadual Padre João Botelho (Rua Maria de Lourdes Manso, 81 - Indústrias I)



Ação na Praça: Hipertensão e seus riscos



Descrição : aferição de pressão arterial na população, orientações sobre alimentação saudável e uso regular de medicações anti-hipertensivas.



: aferição de pressão arterial na população, orientações sobre alimentação saudável e uso regular de medicações anti-hipertensivas. Local: Rua Vassouras, 452 – Bom Jesus

Promoção e valorização da saúde da mulher



Descrição : atividade educativa com práticas esportivas



: atividade educativa com práticas esportivas Local: Academia da cidade – Urucuia (Rua Ulisses Surretti, 386 – Urucuia)



Quinta-feira (28/8)

Entre 7h40 e 11h30



Roda de conversa e distribuição de panfletos de conscientização sobre a prevenção de ISTs



Local: E.E Celso Machado (Rua Dona Luiza, 491 – Milionários)



Diabetes em foco: um chamado social



Descrição: palestras educativas sobre o diabetes; demonstração prática de como medir a glicemia capilar; e distribuição de materiais informativos.



Local: Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Av. Ximango, 809 - Flávio Marques Lisboa)



Roda de conversa: a importância da vacinação na prevenção de doenças



Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)



Bate papo: promovendo a saúde mental através da atividade física

Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)



FortaleSer: Avaliação funcional e cuidado Integral em instituição de longa permanência para idosos



Local: Gratidão Residencial Sênior – Centro para idosos (Rua Ursulina de Melo, 429 – Alípio de Melo)



Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde



Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)



Entrega de kit assistencial da higiene do idoso



Local: Centro de Saúde Urucuia (Rua Nelson de Pires Paula, 325 – Pongelupe)

Entre 13h e 16h40



Ação de promoção de saúde/ conscientização das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs)



Descrição : durante a ação haverá aferição de pressão arterial na população e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).



: durante a ação haverá aferição de pressão arterial na população e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Local: Comunidade São Pedro (Rua Marília Amélia Pimenta, 151 – Diamante)

Educação sexual



Descrição : conscientizar os adolescentes sobre a importância de prevenir a gravidez precoce e ISTs.



: conscientizar os adolescentes sobre a importância de prevenir a gravidez precoce e ISTs. Local: Rua José dos Santos Lages, 360 - Teixeira de Freitas – Barreiro



Recreação fora do virtual



Descrição : despertar nas crianças a diversão fora do mundo virtual por meio de brincadeiras lúdicas e educativas.



: despertar nas crianças a diversão fora do mundo virtual por meio de brincadeiras lúdicas e educativas. Local: Vila Corumbiara – Urucuia (Região do Barreiro)



Atividades de estimulação lúdica para idosos



Local: lar para idosos Keila Santos (Rua Morungaba, 16 - Marilândia/ Tirol)

Sexta-feira (29/8)

Entre 7h40 e 11h30



A importância do controle da hipertensão na comunidade



Descrição : roda de conversa e avaliação de pressão arterial sistêmica.



: roda de conversa e avaliação de pressão arterial sistêmica. Local: Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino (Rua Waldir César Branquinho, 111 - Conjunto Túnel de Ibirité)



Panfletagem sobre a violência contra a mulher



Local: Avenida Prof. Alfredo Balena, 586 - Santa Efigênia



Adolescência consciente: escolhas para o futuro



Descrição : dinâmica audiovisual para adolescentes sobre ISTs (transmissão e prevenção).



: dinâmica audiovisual para adolescentes sobre ISTs (transmissão e prevenção). Local: Escola Estadual Pedro Franca (Rua Chaquibe Hassan Souki, 705 - Olhos D'Água)



Colesterol e Hipertensão: os riscos das doenças



Descrição : palestra sobre o tema seguida de aferição da pressão arterial nos participantes.



: palestra sobre o tema seguida de aferição da pressão arterial nos participantes. Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)



Entrega de enxoval

Descrição : entrega de enxoval para gestantes carentes e orientações sobre os primeiros cuidados com os recém-nascidos



: entrega de enxoval para gestantes carentes e orientações sobre os primeiros cuidados com os recém-nascidos Local: Centro de Saúde Urucuia (Rua Nelson de Pires Paula, 325 – Pongelupe)



Agosto Lilás: fim da violência contra a mulher



Descrição : as alunas do 2º período de Medicina do UniBH irão distribuir cartõezinhos a todos os usuários do Centro de Saúde Pilar/Olhos d’Água com frases de acolhimento e informações sobre os canais de ajuda para vítímas de violência doméstica.



: as alunas do 2º período de Medicina do UniBH irão distribuir cartõezinhos a todos os usuários do Centro de Saúde Pilar/Olhos d’Água com frases de acolhimento e informações sobre os canais de ajuda para vítímas de violência doméstica. Local: Centro de Saúde Pilar/Olhos d’Água (Rua São Pedro da Aldeia, 55 – Pilar)



Orientação sobre ISTs



Local: E.E Tomás Brandão (Praça Senhor Bom Jesus, 134 B - Bom Jesus)



Entre 13h e 16h40



Agosto Dourado: orientações sobre aleitamento materno

