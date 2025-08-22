Conexão Solidária: Belo Horizonte recebe serviços gratuitos de saúde
Realizada por alunos e professores, semana do voluntariado vai acontecer simultaneamente em diferentes regiões da capital mineira entre 25 e 29 de agosto
Entre segunda e sexta-feira (25/8 e 29/8), moradores de diferentes regiões de Belo Horizonte vão poder usufruir de quase 50 atividades e serviços gratuitos ofertados por estudantes do curso de medicina do Centro Universitário UniBH, acompanhados por seus professores e preceptores.
Realizada em escolas públicas, unidades básicas de saúde, academias da cidade, instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), creches, instituições prisionais, praças e centros de convivência, a ação faz parte das comemorações pelo Dia Nacional do Voluntariado, lembrado na próxima quinta-feira (28/8).
O coordenador do Comitê Voluntariado do curso de Medicina do UniBH, Luís Tonaco, afirma que as atividades, abertas a toda comunidade, incluem:
- Rodas de conversa sobre saúde mental
- Campanhas de vacinação
- Orientações sobre hipertensão, colesterol e outras doenças crônicas não transmissíveis
- Cuidados com a saúde da mulher
- Bate-papos sobre sexualidade na adolescência, prevenção de ISTs, alimentação saudável, atenção a gestantes e incentivo à atividade física
- Mutirões de combate a arboviroses
“Também vamos realizar ações de educação ambiental, oficinas lúdicas, entrega de enxovais para gestantes carentes e campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher”.
Ainda segundo Luís, a Semana de Ação do Voluntariado do UniBH é importante não só para fomentar um senso de responsabilidade social nos alunos, mas reforçar um compromisso da instituição com a formação acadêmica em consonância com a construção de valores humanos em cada um deles.
“Nesse momento em que os alunos farão uma devolutiva para a comunidade, automaticamente também vão adquirir novos aprendizados para além dos muros da universidade, e colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula. Já para a comunidade essa é uma oportunidade de receber serviços gratuitos de qualidade, além de absorver conhecimento e informação sobre temas de utilidade pública”, reforça acrescentando que a iniciativa é feita junto ao Comitê Voluntariado do UniBH em parceria com a disciplina prática médica no SUS, integrante da grade curricular do curso de Medicina.
Confira a agenda de atividades:
Segunda-feira (25/8)
Entre 7h40 e 11h30
Promovendo a saúde mental através da atividade física
- Descrição: bate-papo na academia da cidade no Bairro Milionários
- Local: Rua David Fonseca, 1.386 – Milionários
Ação de promoção a saúde
- Descrição: durante a ação os estudantes de medicina farão uma busca por crianças com cartão de vacina incompleto, além de avaliarem o crescimento e o estado nutricional delas.
- Local: EMEI Pituchinha (Rua Marquês de Lavradio, 619 - João Pinheiro)
Alimentação saudável, prevenção da obesidade
- Descrição: por meio de uma dinâmica com frutas, as crianças serão orientadas sobre a importância da alimentação saudável e prevenção à obesidade
- Local: EMEI Pituchinha (Rua Marquês de Lavradio, 619 - João Pinheiro)
Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde
- Descrição: atividade educacional por meio de aulas expositivas argumentativas e práticas, dinâmica de grupo e jogos didáticos
- Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)
Controle de vetores como dengue, Zika e Chikungunya
- Descrição: ação de educação em saúde e vigilância ambiental para a população
- Local: Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino (Rua Waldir César Branquinho, 111 - Conjunto Túnel de Ibirité)
Campanha “De Olho no Quintal” – educação comunitária (Arboviroses)
- Descrição: atividade lúdica
- Local: Rua Nelson de Paula Pires – Pongelupe (Região do Barreiro)
Vacinação no lar para idosos Keila Santos
- Local: Rua Morungaba, 16 - Marilândia/ Tirol
Entre 13h e 16h40
Cuidados com a saúde da mulher
- Descrição: durante a ação, os estudantes de medicina do UniBH vão realizar o Papanicolau - teste para detectar alterações nas células do colo do útero - das mulheres que cumprem pena em regime fechado e semiaberto.
- Local: APAC FEMININA - Avenida Eugênio Ricaldoni, 440 – Gameleira
Terça-feira (26/8)
Entre 7h40 e 11h30
Saúde da mulher: informação e prevenção
- Descrição: roda de conversa e atividades práticas e educativas
- Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)
Roda de conversa: os hábitos de vida e seus impactos para um envelhecimento saudável
Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)
Roda de conversa: higienização corporal em adolescentes - saúde bucal, cuidados e puberdade
- Local: E.M João Pinheiro (Rua Padre Manoel Bernardes, 303 – Alto dos Pinheiros)
Conscientização sobre a ansiedade - ação educativa com estudantes do 3º ano do Ensino Médio
- Local: E.E Celso Machado (Rua Dona Luiza, 491 – Milionários)
Hipertensão arterial e colesterol: os riscos das doenças
- Descrição: palestra sobre o tema, aferição da pressão arterial dos participantes e distribuição de panfletos.
- Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)
Roda de conversa: educação sexual para adolescentes
- Local: UMEI Solar Urucuia (Rua Nelson de Paula Pires, 411 – Pongelupe)
Conscientização infantil para o controle e prevenção de doenças
- Descrição: durante a ação, os alunos do primeiro ano do ensino fundamental vão aprender de forma lúdica e didática o que são a esporotricose, dengue, Zika, febre amarela e a leishmaniose. O objetivo é que – a partir da informação - eles possam aplicar as medidas aprendidas e compartilhá-las com familiares e amigos, atuando como multiplicadores do conhecimento e contribuindo para a conscientização da comunidade.
- Local: Praça Comunidade, 165 - Dom Cabral
Roda de conversa: grupo de gestantes
- Local: Centro de Saúde Ouro Preto (Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto)
Agosto Lilás: quem ama, acolhe e protege!
- Descrição: o objetivo da ação é conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, fornecer informações sobre os tipos de violência e oferecer apoio e recursos para as vítimas.
- Local: Centro de Saúde Barreiro de Cima (Praça Modestino de Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa)
Entre 13h e 16h40
Roda de conversa: grupo de gestantes
- Local: Centro de Saúde Ouro Preto (Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto)
Oficina de saúde mental/ roda de conversa
- Local: Rua Bacuri, 302 - João Pinheiro
Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde
- Descrição: atividade educacional por meio de aulas expositivas argumentativas e práticas, dinâmica de grupo e jogos didáticos.
- Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)
Ação voluntária: entrega de enxoval para gestantes carentes
- Local: Vila Corumbiara – Urucuia (região do Barreiro)
Consulta na saúde da mulher na sua integralidade
- Local: Rua Dr. Ribeiro Pena, 389 – Indústria I
Quarta-feira (27/8)
Entre 7h40 e 11h30
Roda de conversa sobre prevenção de acidentes domésticos na infância
- Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)
Pequenos cuidadores
- Descrição: mutirão educativo e participativo, com duração de meio período, para sensibilizar as crianças sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e prevenção de doenças. Com ajuda dos professores e familiares, os pequenos vão recolher resíduos sólidos do pátio, e eliminar possíveis focos de água parada. A atividade contará ainda com uma oficina de desenhos e colagens sobre o tema “Como cuidar do planeta e da saúde”.
- Local: Creche Nossa Senhora das Neves (Rua da Páscoa, 40 – Jardim São José)
Agosto Lilás: ação de promoção à saúde
- Descrição: distribuição de panfleto educativo para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio sobre a violência contra a mulher.
- Local: Escola Estadual Padre João Botelho (Rua Maria de Lourdes Manso, 81 - Indústrias I)
Ação na Praça: Hipertensão e seus riscos
- Descrição: aferição de pressão arterial na população, orientações sobre alimentação saudável e uso regular de medicações anti-hipertensivas.
- Local: Rua Vassouras, 452 – Bom Jesus
Promoção e valorização da saúde da mulher
- Descrição: atividade educativa com práticas esportivas
- Local: Academia da cidade – Urucuia (Rua Ulisses Surretti, 386 – Urucuia)
Quinta-feira (28/8)
Entre 7h40 e 11h30
Roda de conversa e distribuição de panfletos de conscientização sobre a prevenção de ISTs
- Local: E.E Celso Machado (Rua Dona Luiza, 491 – Milionários)
Diabetes em foco: um chamado social
Descrição: palestras educativas sobre o diabetes; demonstração prática de como medir a glicemia capilar; e distribuição de materiais informativos.
- Local: Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Av. Ximango, 809 - Flávio Marques Lisboa)
Roda de conversa: a importância da vacinação na prevenção de doenças
- Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)
Bate papo: promovendo a saúde mental através da atividade física
- Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)
FortaleSer: Avaliação funcional e cuidado Integral em instituição de longa permanência para idosos
- Local: Gratidão Residencial Sênior – Centro para idosos (Rua Ursulina de Melo, 429 – Alípio de Melo)
Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde
- Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)
Entrega de kit assistencial da higiene do idoso
- Local: Centro de Saúde Urucuia (Rua Nelson de Pires Paula, 325 – Pongelupe)
Entre 13h e 16h40
Ação de promoção de saúde/ conscientização das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs)
- Descrição: durante a ação haverá aferição de pressão arterial na população e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).
- Local: Comunidade São Pedro (Rua Marília Amélia Pimenta, 151 – Diamante)
Educação sexual
- Descrição: conscientizar os adolescentes sobre a importância de prevenir a gravidez precoce e ISTs.
- Local: Rua José dos Santos Lages, 360 - Teixeira de Freitas – Barreiro
Recreação fora do virtual
- Descrição: despertar nas crianças a diversão fora do mundo virtual por meio de brincadeiras lúdicas e educativas.
- Local: Vila Corumbiara – Urucuia (Região do Barreiro)
Atividades de estimulação lúdica para idosos
- Local: lar para idosos Keila Santos (Rua Morungaba, 16 - Marilândia/ Tirol)
Sexta-feira (29/8)
Entre 7h40 e 11h30
A importância do controle da hipertensão na comunidade
- Descrição: roda de conversa e avaliação de pressão arterial sistêmica.
- Local: Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino (Rua Waldir César Branquinho, 111 - Conjunto Túnel de Ibirité)
Panfletagem sobre a violência contra a mulher
- Local: Avenida Prof. Alfredo Balena, 586 - Santa Efigênia
Adolescência consciente: escolhas para o futuro
- Descrição: dinâmica audiovisual para adolescentes sobre ISTs (transmissão e prevenção).
- Local: Escola Estadual Pedro Franca (Rua Chaquibe Hassan Souki, 705 - Olhos D'Água)
Colesterol e Hipertensão: os riscos das doenças
- Descrição: palestra sobre o tema seguida de aferição da pressão arterial nos participantes.
- Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)
Entrega de enxoval
- Descrição: entrega de enxoval para gestantes carentes e orientações sobre os primeiros cuidados com os recém-nascidos
- Local: Centro de Saúde Urucuia (Rua Nelson de Pires Paula, 325 – Pongelupe)
Agosto Lilás: fim da violência contra a mulher
- Descrição: as alunas do 2º período de Medicina do UniBH irão distribuir cartõezinhos a todos os usuários do Centro de Saúde Pilar/Olhos d’Água com frases de acolhimento e informações sobre os canais de ajuda para vítímas de violência doméstica.
- Local: Centro de Saúde Pilar/Olhos d’Água (Rua São Pedro da Aldeia, 55 – Pilar)
Orientação sobre ISTs
- Local: E.E Tomás Brandão (Praça Senhor Bom Jesus, 134 B - Bom Jesus)
Entre 13h e 16h40
Agosto Dourado: orientações sobre aleitamento materno
- Descrição: roda de conversa com as mulheres, apresentação didática com a mama amiga, bebê e uso de data show com o objetivo de desmistificar informações e promover a segurança durante a amamentação.
- Local: Rua Frei Gaspar, 7 - Madre Gertrudes