VOLUNTÁRIOS

Conexão Solidária: Belo Horizonte recebe serviços gratuitos de saúde

Realizada por alunos e professores, semana do voluntariado vai acontecer simultaneamente em diferentes regiões da capital mineira entre 25 e 29 de agosto

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/08/2025 09:30

Rodas de conversa, orientações sobre prevenção a ISTs, e entrega de enxovais para gestantes carentes são alguns dos serviços oferecidos
Rodas de conversa, orientações sobre prevenção a ISTs, e entrega de enxovais para gestantes carentes são alguns dos serviços oferecidos crédito: grmarc/FreePik

Entre segunda e sexta-feira (25/8 e 29/8), moradores de diferentes regiões de Belo Horizonte vão poder usufruir de quase 50 atividades e serviços gratuitos ofertados por estudantes do curso de medicina do Centro Universitário UniBH, acompanhados por seus professores e preceptores.

Realizada em escolas públicas, unidades básicas de saúde, academias da cidade, instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), creches, instituições prisionais, praças e centros de convivência, a ação faz parte das comemorações pelo Dia Nacional do Voluntariado, lembrado na próxima quinta-feira (28/8).

O coordenador do Comitê Voluntariado do curso de Medicina do UniBH, Luís Tonaco, afirma que as atividades, abertas a toda comunidade, incluem:

  • Rodas de conversa sobre saúde mental
  • Campanhas de vacinação
  • Orientações sobre hipertensão, colesterol e outras doenças crônicas não transmissíveis
  • Cuidados com a saúde da mulher
  • Bate-papos sobre sexualidade na adolescência, prevenção de ISTs, alimentação saudável, atenção a gestantes e incentivo à atividade física
  • Mutirões de combate a arboviroses

“Também vamos realizar ações de educação ambiental, oficinas lúdicas, entrega de enxovais para gestantes carentes e campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher”.

Ainda segundo Luís, a Semana de Ação do Voluntariado do UniBH é importante não só para fomentar um senso de responsabilidade social nos alunos, mas reforçar um compromisso da instituição com a formação acadêmica em consonância com a construção de valores humanos em cada um deles.

“Nesse momento em que os alunos farão uma devolutiva para a comunidade, automaticamente também vão adquirir novos aprendizados para além dos muros da universidade, e colocar em prática a teoria aprendida em sala de aula. Já para a comunidade essa é uma oportunidade de receber serviços gratuitos de qualidade, além de absorver conhecimento e informação sobre temas de utilidade pública”, reforça acrescentando que a iniciativa é feita junto ao Comitê Voluntariado do UniBH em parceria com a disciplina prática médica no SUS, integrante da grade curricular do curso de Medicina.

Confira a agenda de atividades:

Segunda-feira (25/8)

Entre 7h40 e 11h30

Promovendo a saúde mental através da atividade física

  • Descrição: bate-papo na academia da cidade no Bairro Milionários
  • Local: Rua David Fonseca, 1.386 – Milionários

Ação de promoção a saúde

  • Descrição: durante a ação os estudantes de medicina farão uma busca por crianças com cartão de vacina incompleto, além de avaliarem o crescimento e o estado nutricional delas.
  • Local: EMEI Pituchinha (Rua Marquês de Lavradio, 619 - João Pinheiro)

Alimentação saudável, prevenção da obesidade

  • Descrição: por meio de uma dinâmica com frutas, as crianças serão orientadas sobre a importância da alimentação saudável e prevenção à obesidade
  • Local: EMEI Pituchinha (Rua Marquês de Lavradio, 619 - João Pinheiro)

Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde

  • Descrição: atividade educacional por meio de aulas expositivas argumentativas e práticas, dinâmica de grupo e jogos didáticos
  • Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)

Controle de vetores como dengue, Zika e Chikungunya

  • Descrição: ação de educação em saúde e vigilância ambiental para a população
  • Local: Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino (Rua Waldir César Branquinho, 111 - Conjunto Túnel de Ibirité)


Campanha “De Olho no Quintal” – educação comunitária (Arboviroses)

  • Descrição: atividade lúdica
  • Local: Rua Nelson de Paula Pires – Pongelupe (Região do Barreiro)

Vacinação no lar para idosos Keila Santos

  • Local: Rua Morungaba, 16 - Marilândia/ Tirol

Entre 13h e 16h40

Cuidados com a saúde da mulher

  • Descrição: durante a ação, os estudantes de medicina do UniBH vão realizar o Papanicolau - teste para detectar alterações nas células do colo do útero - das mulheres que cumprem pena em regime fechado e semiaberto.
  • Local: APAC FEMININA - Avenida Eugênio Ricaldoni, 440 – Gameleira

Terça-feira (26/8)

Entre 7h40 e 11h30

Saúde da mulher: informação e prevenção

  • Descrição: roda de conversa e atividades práticas e educativas
  • Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)

Roda de conversa: os hábitos de vida e seus impactos para um envelhecimento saudável

Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)

Roda de conversa: higienização corporal em adolescentes - saúde bucal, cuidados e puberdade

  • Local: E.M João Pinheiro (Rua Padre Manoel Bernardes, 303 – Alto dos Pinheiros)

Conscientização sobre a ansiedade - ação educativa com estudantes do 3º ano do Ensino Médio

  • Local: E.E Celso Machado (Rua Dona Luiza, 491 – Milionários)

Hipertensão arterial e colesterol: os riscos das doenças

  • Descrição: palestra sobre o tema, aferição da pressão arterial dos participantes e distribuição de panfletos.
  • Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)

Roda de conversa: educação sexual para adolescentes

  • Local: UMEI Solar Urucuia (Rua Nelson de Paula Pires, 411 – Pongelupe)

Conscientização infantil para o controle e prevenção de doenças

  • Descrição: durante a ação, os alunos do primeiro ano do ensino fundamental vão aprender de forma lúdica e didática o que são a esporotricose, dengue, Zika, febre amarela e a leishmaniose. O objetivo é que – a partir da informação - eles possam aplicar as medidas aprendidas e compartilhá-las com familiares e amigos, atuando como multiplicadores do conhecimento e contribuindo para a conscientização da comunidade.
  • Local: Praça Comunidade, 165 - Dom Cabral

Roda de conversa: grupo de gestantes

  • Local: Centro de Saúde Ouro Preto (Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto)

Agosto Lilás: quem ama, acolhe e protege!

  • Descrição: o objetivo da ação é conscientizar a população sobre a violência contra a mulher, fornecer informações sobre os tipos de violência e oferecer apoio e recursos para as vítimas.
  • Local: Centro de Saúde Barreiro de Cima (Praça Modestino de Sales Barbosa, 100 - Flávio Marques Lisboa)

Entre 13h e 16h40

Roda de conversa: grupo de gestantes

  • Local: Centro de Saúde Ouro Preto (Rua Jonas Jean, 77 - Ouro Preto)

Oficina de saúde mental/ roda de conversa

  • Local: Rua Bacuri, 302 - João Pinheiro

Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde

  • Descrição: atividade educacional por meio de aulas expositivas argumentativas e práticas, dinâmica de grupo e jogos didáticos.
  • Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)

Ação voluntária: entrega de enxoval para gestantes carentes

  • Local: Vila Corumbiara – Urucuia (região do Barreiro)

Consulta na saúde da mulher na sua integralidade

  • Local: Rua Dr. Ribeiro Pena, 389 – Indústria I

Quarta-feira (27/8)

Entre 7h40 e 11h30

Roda de conversa sobre prevenção de acidentes domésticos na infância

  • Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)

Pequenos cuidadores

  • Descrição: mutirão educativo e participativo, com duração de meio período, para sensibilizar as crianças sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e prevenção de doenças. Com ajuda dos professores e familiares, os pequenos vão recolher resíduos sólidos do pátio, e eliminar possíveis focos de água parada. A atividade contará ainda com uma oficina de desenhos e colagens sobre o tema “Como cuidar do planeta e da saúde”.
  • Local: Creche Nossa Senhora das Neves (Rua da Páscoa, 40 – Jardim São José)

Agosto Lilás: ação de promoção à saúde

  • Descrição: distribuição de panfleto educativo para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio sobre a violência contra a mulher.
  • Local: Escola Estadual Padre João Botelho (Rua Maria de Lourdes Manso, 81 - Indústrias I)

Ação na Praça: Hipertensão e seus riscos

  • Descrição: aferição de pressão arterial na população, orientações sobre alimentação saudável e uso regular de medicações anti-hipertensivas.
  • Local: Rua Vassouras, 452 – Bom Jesus

Promoção e valorização da saúde da mulher

  • Descrição: atividade educativa com práticas esportivas
  • Local: Academia da cidade – Urucuia (Rua Ulisses Surretti, 386 – Urucuia)

Quinta-feira (28/8)

Entre 7h40 e 11h30

Roda de conversa e distribuição de panfletos de conscientização sobre a prevenção de ISTs

  • Local: E.E Celso Machado (Rua Dona Luiza, 491 – Milionários)

Diabetes em foco: um chamado social

Descrição: palestras educativas sobre o diabetes; demonstração prática de como medir a glicemia capilar; e distribuição de materiais informativos.

  • Local: Parque Ecológico Roberto Burle Marx (Av. Ximango, 809 - Flávio Marques Lisboa)

Roda de conversa: a importância da vacinação na prevenção de doenças

  • Local: Centro de Saúde Carlos Prates (Rua Riachuelo, 35 - Carlos Prates)

Bate papo: promovendo a saúde mental através da atividade física

  • Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)

FortaleSer: Avaliação funcional e cuidado Integral em instituição de longa permanência para idosos

  • Local: Gratidão Residencial Sênior – Centro para idosos (Rua Ursulina de Melo, 429 – Alípio de Melo)

Sexualidade na adolescência: cuidados de saúde

  • Local: Escola Municipal Luiz Gatti (Rua O Garimpeiro, 45 - Conj. Ademar Maldonado)

Entrega de kit assistencial da higiene do idoso

  • Local: Centro de Saúde Urucuia (Rua Nelson de Pires Paula, 325 – Pongelupe)

Entre 13h e 16h40

Ação de promoção de saúde/ conscientização das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs)

  • Descrição: durante a ação haverá aferição de pressão arterial na população e cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC).
  • Local: Comunidade São Pedro (Rua Marília Amélia Pimenta, 151 – Diamante)

Educação sexual

  • Descrição: conscientizar os adolescentes sobre a importância de prevenir a gravidez precoce e ISTs.
  • Local: Rua José dos Santos Lages, 360 - Teixeira de Freitas – Barreiro

Recreação fora do virtual

  • Descrição: despertar nas crianças a diversão fora do mundo virtual por meio de brincadeiras lúdicas e educativas.
  • Local: Vila Corumbiara – Urucuia (Região do Barreiro)

Atividades de estimulação lúdica para idosos

  • Local: lar para idosos Keila Santos (Rua Morungaba, 16 - Marilândia/ Tirol)

Sexta-feira (29/8)

Entre 7h40 e 11h30

A importância do controle da hipertensão na comunidade

  • Descrição: roda de conversa e avaliação de pressão arterial sistêmica.
  • Local: Centro de Saúde Lisandra Angélica David Justino (Rua Waldir César Branquinho, 111 - Conjunto Túnel de Ibirité)

Panfletagem sobre a violência contra a mulher

  • Local: Avenida Prof. Alfredo Balena, 586 - Santa Efigênia

Adolescência consciente: escolhas para o futuro

  • Descrição: dinâmica audiovisual para adolescentes sobre ISTs (transmissão e prevenção).
  • Local: Escola Estadual Pedro Franca (Rua Chaquibe Hassan Souki, 705 - Olhos D'Água)

Colesterol e Hipertensão: os riscos das doenças

  • Descrição: palestra sobre o tema seguida de aferição da pressão arterial nos participantes.
  • Local: Centro Esportivo do Bairro Milionários (Rua David Fonseca, 1386 – Milionários)

Entrega de enxoval

  • Descrição: entrega de enxoval para gestantes carentes e orientações sobre os primeiros cuidados com os recém-nascidos
  • Local: Centro de Saúde Urucuia (Rua Nelson de Pires Paula, 325 – Pongelupe)

Agosto Lilás: fim da violência contra a mulher

  • Descrição: as alunas do 2º período de Medicina do UniBH irão distribuir cartõezinhos a todos os usuários do Centro de Saúde Pilar/Olhos d’Água com frases de acolhimento e informações sobre os canais de ajuda para vítímas de violência doméstica.
  • Local: Centro de Saúde Pilar/Olhos d’Água (Rua São Pedro da Aldeia, 55 – Pilar)

Orientação sobre ISTs

  • Local: E.E Tomás Brandão (Praça Senhor Bom Jesus, 134 B - Bom Jesus)

Entre 13h e 16h40

Agosto Dourado: orientações sobre aleitamento materno

  • Descrição: roda de conversa com as mulheres, apresentação didática com a mama amiga, bebê e uso de data show com o objetivo de desmistificar informações e promover a segurança durante a amamentação.
  • Local: Rua Frei Gaspar, 7 - Madre Gertrudes

