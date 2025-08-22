Dermatite de fralda: como identificar e prevenir?

A dermatite de fralda, conhecida como “assadura”, é uma das doenças cutâneas mais frequentes entre bebês. A reação inflamatória atinge entre 7% e 35%, com pico de incidência entre 9 e 12 meses, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). A condição que surge pelo contato prolongado da pele com sujidades, que causam irritação e podem evoluir para infecções secundárias por bactérias ou fungos.

“Alguns momentos aumentam a suscetibilidade, especialmente quando a criança apresenta episódios de diarreia, com evacuações mais frequentes. Assim, o contato constante com as fezes altera o pH da pele, deixando-a muito úmida, sensível e irritada”, pontua a dermatologista pediátrica Flavia Prevedello, do Hospital Pequeno Príncipe.

Como identificar a dermatite de fralda?

O quadro geralmente começa com uma vermelhidão nas áreas mais salientes da pele. Além disso, é comum o bebê ficar mais irritado na troca de fraldas e sentir dor ao toque. Em alguns casos, o quadro pode evoluir para infecção, pequenas feridas ou indicar outras condições. Veja alguns sinais de alerta que exigem a procura por um dermatologista pediátrico para avaliação:

Vermelhidão que não melhora mesmo com os cuidados habituais



Bolhas, descamação ou feridas abertas



Manchas roxas ou sinais de sangramento



Febre, cansaço excessivo, perda de peso ou dor



Erupção que se espalha para outras regiões do corpo



Por que isso ocorre?

A região coberta pela fralda fica fechada a maior parte do dia, com pouca ventilação, bem como temperatura e umidade diferentes do restante do corpo. Isso altera a microbiota local e as características da pele, como o pH, tornando a área mais frágil e suscetível à entrada de substâncias irritantes e micro-organismos.

Segundo a SBP, os três tipos mais comuns de dermatite de fralda são a dermatite por atrito, dermatite de contato por irritante primário e a candidíase perineal. Alguns fatores contribuem para a inflamação, como:

Hiperidratação causada pela oclusão e falta de ventilação



Fricção da fralda com a pele



Contato frequente com irritantes, como urina, fezes e produtos de limpeza

Alterações alimentares, pois a introdução de alimentos sólidos pode modificar o pH das fezes e o funcionamento intestinal, aumentando o risco entre 9 e 12 meses



Como prevenir?



A dermatite de fralda pode ser prevenida com cuidados simples, mas importantes. Veja:

Use fraldas superabsorventes e do tamanho correto



Troque a fralda assim que a criança urinar ou evacuar e não a deixe mais de duas horas com a mesma fralda



Higienize suavemente, sem esfregar, da frente para trás



Evite lenços com perfume ou produtos agressivos



Utilize cremes de barreira hipoalergênicos e dermatologicamente testados



hipoalergênicos e dermatologicamente testados Não remova toda a camada de creme de barreira se não houver resíduos



Lave as mãos antes e depois de cada troca



Deixe a região perineal respirar por alguns minutos, sempre que possível



Em caso de dúvidas, converse com o pediatra e nunca automedique.



“A utilização de creme de barreira nas trocas de fralda é uma medida eficaz de prevenção da dermatite de fralda e tem efeito de proteção da pele. Entretanto, é importante aplicar na quantidade certa, não muito espesso, e fazer uma higiene delicada para não machucar a pele da criança”, complementa a dermatologista.

Como tratar?

O tratamento deve sempre ser prescrito por um pediatra. O mais importante é evitar a automedicação. Afinal, sem o cuidado correto, a melhora pode demorar dias ou até semanas. No desespero, muitas pessoas aplicam vários produtos na região, o que pode piorar o quadro.

“Um erro comum é o uso de corticoides tópicos ou de combinações de corticoide com antifúngico na área da fralda. Embora possa reduzir a vermelhidão inicialmente, o corticoide, por estar em uma área de oclusão e pele fina, pode causar efeitos indesejados quando usado de forma inadequada”, alerta Flavia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia