Prolactinoma: tumor benigno é mais comum em mulheres jovens

A presença de um tumor, em qualquer órgão do corpo, inspira cuidados. Ainda mais quando está alojado no cérebro. Esse é o caso do adenoma hipofisário produtor do hormônio prolactina, também conhecido como prolactinoma, uma lesão benigna (não cancerígena) que corresponde a 50% de todos os casos do gênero diagnosticados no Brasil, segundo especialistas.

Embora não tenha uma causa definida para o seu aparecimento na base do crânio, onde fica alojada a importante glândula pituitária (hipófise), sua presença pode comprometer o equilíbrio hormonal do organismo e também a qualidade de vida do indivíduo, caso não seja detectada rapidamente.

Segundo o neurocirurgião e coordenador da residência médica em neurocirurgia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte (HE), Renato Campolina, o prolactinoma tem maior prevalência em mulheres com idade entre 25 e 44 anos, com uma proporção de 5:1 a 10:1 em relação aos homens. “São tumores que promovem o aumento excessivo do nível do hormônio prolactina, essencial para a produção do leite materno”, explica.

Nas mulheres, esse desequilíbrio hormonal remete a sintomas como secreção de leite pelas mamas fora do período de amamentação (galactorreia), irregularidades menstruais, infertilidade, redução da libido e excesso de pelos no corpo. Já entre os homens, a presença de um prolactinoma pode causar problemas como diminuição da libido e disfunção erétil, na maioria dos pacientes. Sintomas como infertilidade e aumento das mamas podem aparecer em casos específicos.

“Em ambos os sexos, dores de cabeça e alterações visuais – devido à proximidade da hipófise com o nervo ótico – são bastante comuns. O diagnóstico de prolactinoma é bem específico e inclui exame de sangue para medir os níveis de prolactina e realização de ressonância magnética no cérebro para detectar a presença do tumor”, detalha.

Tratamento

As opções de tratamento para esse problema são:

Para tumores com até 10 mm, há indicação de medicamentos específicos que reduzem o tamanho da lesão e a concentração da prolactina no organismo

Quando não se alcança resultados positivos com essa terapia ou existe compressão das estruturas cerebrais, a cirurgia transfenoidal - realizada pelo nariz - é a mais indicada

Outro recurso disponível é a radioterapia, para casos nos quais não é possível fazer a remoção cirúrgica e/ou que não respondem ao tratamento clínico

É possível prevenir?

O neurocirurgião informa que, por não haver uma causa conhecida, não há como prevenir o aparecimento desse tipo de tumor. No entanto, os sinais devem ser observados. "Se o indivíduo sente dores de cabeça, alterações visuais ou tem experimentado problemas hormonais, é importante procurar um médico o quanto antes”, recomenda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia