Câncer de bexiga: dor e ardência ao urinar são sinais

O primeiro sinal do câncer de bexiga é a urina de coloração avermelhada, que também pode ser acompanhada de dor, ardência e aumento da frequência urinária. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 110 mil casos foram registrados desde 2019 e os homens com mais de 60 anos são os mais afetados. Nesse cenário, o tabagismo está associado a mais de 50% dos quadros, sendo a principal causa do tumor. Outro fator de risco é a exposição ocupacional a corantes e tintas em determinados trabalhos da indústria.

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia, entre 2019 e 2022 foram registrados mais de 19.160 óbitos no Brasil por conta da doença. Diante disso, mesmo que os sintomas apareçam de forma pontual, é recomendado procurar um especialista imediatamente. A partir da avaliação médica, o diagnóstico acontece de três formas:

Exame de urina convencional: detecta pequenos sangramentos ocultos não aparentes



detecta pequenos sangramentos ocultos não aparentes Ultrassom de abdome: identifica pólipos ou espessamentos da parede da bexiga



identifica pólipos ou espessamentos da parede da bexiga Cistoscopia: considerado o principal exame confirmatório, funciona como uma endoscopia do trato urinário - uma pequena câmera é introduzida pela via urinária para visualizar o interior da bexiga e colher amostras de lesões que serão analisadas no microscópio



Segundo Antônio Cavaleiro de Macedo, oncologista responsável pela coordenação do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Santa Catarina - Paulista, quando a identificação da condição acontece precocemente, as taxas de cura do câncer de bexiga chegam a 70% em casos de tumores superficiais, principalmente com a potência dos novos tratamentos. “Os casos superficiais costumam ser retirados de forma minimamente invasiva por meio da cistoscopia. Muitas pessoas fazem tratamento na bexiga através de uma sonda com vacina BCG, reduzindo o risco de recaída da doença. Já os tumores mais profundos podem ser tratados com cirurgia mais ampla, reconstrução da bexiga ou radioterapia”, explica o especialista.

Em caso de metástase, os pacientes recebem uma combinação de imunoterapia e drogas de alvo-molecular, sem necessidade de quimioterapia. De acordo com o médico, os resultados a longo prazo são superiores e, em alguns casos, atingem remissões duradouras. De modo geral, para se prevenir do tumor é essencial abandonar o tabagismo. Por ser a principal causa, os indivíduos que param de fumar reduzem o risco de diagnóstico pela metade. Além disso, também é necessário tratar infecções urinárias crônicas, evitando uma possível evolução para o câncer.

