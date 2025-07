Nova Lima recebe simpósio de ciência cardiovascular a partir de domingo

Minas Gerais será palco de uma discussão estratégica para a saúde pública global: entre os dias 20 e 22 de julho de 2025, a Fundação Dom Cabral, em Nova Lima, recebe o XV Simpósio Internacional de Peptídeos Vasoativos, um dos maiores eventos mundiais na área da ciência cardiovascular.



O encontro reunirá cientistas de 22 países para debater soluções para uma das maiores ameaças silenciosas à saúde: a hipertensão arterial, que afeta cerca de 35% da população adulta brasileira - número que pode ultrapassar 60% entre os idosos, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e o Ministério da Saúde. A condição é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, que continuam sendo a principal causa de mortes no Brasil e no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).





Entre as novidades que serão apresentadas está uma descoberta inédita da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG): a alamandina-(1-5), um novo peptídeo que demonstrou resultados promissores em estudos pré-clínicos, com potencial de normalizar a pressão arterial em apenas 14 dias, algo que moléculas já conhecidas ainda não haviam conseguido. Em testes experimentais, o peptídeo também apresentou bons resultados por via oral, o que reforça seu potencial para futuros medicamentos mais eficazes, seguros e acessíveis.

Coordenado pelo professor emérito Robson Santos, referência internacional no estudo do sistema renina-angiotensina, o simpósio conecta pesquisa de ponta e desafios clínicos reais. Além da hipertensão, as aplicações da Alamandina-(1-5) estão sendo investigadas para condições graves como infarto do miocárdio, com perspectiva de atuar como um “beta-bloqueador natural”.

No grupo dos palestrantes internacionais, participa a médica Rhian Touyz, editora-chefe da revista Hypertension, uma das publicações mais conceituadas do mundo na área cardiovascular, entre outros. Além do simpósio principal, acontece também o VI Simpósio de Atividade Física e Saúde da Região Sudeste, que discutirá estratégias de prevenção de doenças crônicas e promoção do envelhecimento saudável.

