Vem aí a segunda edição da Corrida Mart Minas

A Corrida Mart Minas já está em contagem regressiva. O evento será realizado em 31 de agosto, na Praça da Pampulha, reunindo participantes de todas as idades inscritos em suas diversas modalidades: corrida de 10 km, 5 km e caminhada 2 km, além da grande novidade deste ano, a meia maratona de 21 km.

Realizada pelo Mart Minas e organizada pela TBH Esportes, será uma experiência única para todos os participantes, que poderão se divertir e se exercitar em uma das regiões mais bonitas da capital mineira. A programação contará ainda com show do grupo Baianeiros, espaço kids, espaço de recuperação pós-prova e ações sociais realizadas em parceria com instituições apoiadas pelo evento.

Os percursos detalhados para cada modalidade estarão disponíveis no site oficial do evento. Os inscritos não só participarão de uma experiência esportiva única, mas, também, no ato da inscrição, irão garantir um kit de corrida com produtos especialmente selecionados para a ocasião, além de camiseta customizada. Clientes do clube de vantagens Mart Minas terão 10% de desconto, sendo que os valores das inscrições variam conforme o lote (vagas limitadas).

A programação inclui show, espaço kids, espaço de recuperação pós-prova e ações sociais Divulgação

Na cerimônia de premiação, todos os participantes receberão uma medalha de participação e os cinco primeiros colocados nas provas de 21 km, 10 km e 5 km, tanto no masculino quanto no feminino, serão agraciados com troféus especiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Segunda edição da Corrida Mart Minas

Dia: 31 de agosto

Local: Praça da Pampulha

Site: https://www.tbhesportes.com.br/corridamartminas/

Instagram: @martminasatacadoevarejo e @tbhesportes