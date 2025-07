Sopa é janta? Benefícios do prato e como incluir nas refeições com saúde

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Com a queda das temperaturas, muitas pessoas recorrem às sopas e caldos para aquecer o corpo e saciar a fome no jantar. Mas será que a sopa pode substituir uma refeição completa? Segundo o nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Daniel Magnoni, a resposta é sim.

“A sopa pode ser considerada uma boa opção para o jantar. Ela contém líquidos, proteínas, carboidratos e minerais importantes, dependendo de como for preparada. É janta, sim”, afirma.





Para garantir que o consumo de sopas seja um hábito saudável, a escolha dos ingredientes faz diferença. O mais importante é evitar o excesso de sal, que costuma aparecer em caldos e sopas prontos ou em temperos ultraprocessados. Além disso, é fundamental consumir em um volume adequado, evitando exageros, e preferir preparações caseiras com alimentos naturais.



A sopa pode ser nutritiva ao incluir cortes magros de proteínas e uma variedade de legumes e verduras no preparo. “Todos os legumes e vegetais podem ser utilizados. É importante preparar o caldo com o cozimento de uma proteína como peixe, frango ou carne com pouca gordura, como por exemplo patinho, maminha e coxão duro, para extrair nutrientes de todos os alimentos”, orienta Daniel Magnoni.

Entre os melhores ingredientes para enriquecer a sopa, o médico recomenda vegetais de folhas, cenoura, abóbora, chuchu e batata, sempre em equilíbrio para manter um prato leve.



Por outro lado, alguns cuidados são necessários na hora de servir. “Evite colocar pão, torradas ou croutons, que acrescentam calorias e carboidratos em excesso à refeição. Também não é indicado o uso de pimentas em grande quantidade, pois podem irritar o trato gastrointestinal. Prefira ervas aromáticas e utilize gorduras boas, como azeite de oliva, canola ou óleo de soja, mas em pouca quantidade”, complementa o nutrólogo.

Combinando alimentos frescos e preparos caseiros, as sopas e caldos se tornam opções práticas e completas para o jantar, especialmente nos dias frios. Além de contribuírem para a hidratação do corpo, podem fornecer energia e nutrientes necessários para a rotina, sem abrir mão de sabor e leveza na hora de dormir.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia