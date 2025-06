Ação gratuita no Parque Municipal conscientiza sobre doenças intestinais

A experiência imersiva “Por dentro da Gastro”, da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), em parceria com a Apsen, acontece entre os dias 19 e 21 de junho, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em Belo Horizonte. A ação tem como objetivo conscientizar a população sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de algumas enfermidades intestinais, em especial sobre a síndrome do intestino irritável (SII). A estrutura cenográfica funcionará das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Durante o percurso, os visitantes conhecerão, de forma interativa e educativa, as 13 principais doenças que afetam o trato gastrointestinal, entre elas, a SII - um distúrbio funcional que afeta cerca de 17% da população no Brasil e América Latina.



Além da experiência sensorial, haverá a aplicação de testes gratuitos no local, que ajudam a identificar possíveis sinais e sintomas da SII, classificados em leves, moderados ou graves. Os resultados servirão como alerta para a necessidade de avaliação médica com um gastroenterologista.



A ativação ocorre simultaneamente ao Congresso Brasileiro de Microbiota, Helicobacter Pylori e Doenças Funcionais do Aparelho Digestivo, que reunirá especialistas para debater temas como a influência da microbiota intestinal na saúde, intolerâncias alimentares e os avanços terapêuticos no tratamento da SII.

Com evolução nas terapias, alguns tratamentos disponíveis para a SII têm potencial modulador, ou seja, auxiliam no equilíbrio para quadros de intestino preso ou solto e combatem a dor e a diarreia. Além de devolver a qualidade de vida, o tratamento contínuo pode fazer com que o indivíduo retome suas atividades profissionais e sociais.