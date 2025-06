Muitos guardam antibióticos vencidos “para o caso de emergência” sem nem imaginar os problemas que os mesmos podem trazer. Um estudo publicado pela University Hospitals, mostra que remédios vencidos geralmente perdem a potência com o tempo, reduzindo sua eficácia. No entanto, com antibióticos, essa perda pode evoluir para riscos mais sérios.

O uso desse tipo de medicamento pode falhar no tratamento e favorecer bactérias resistentes, enquanto alguns tipos, já foram relacionados a danos renais graves. A seguir, explicamos o que dizem especialistas sobre por que tomar antibiótico vencido faz mal e como agir em caso de dúvida.

Antibiótico vencido: apenas ineficaz ou com riscos reais?

A maior parte dos medicamentos não se torna tóxica com o tempo, mas perde a eficácia conforme a fórmula se degrada. No entanto, com os antibióticos são diferentes, veja quais sãos os danos causados ao corpo quando tomado após o vencimento:

Infecções sem tratamento adequado

Os antibióticos exigem dosagens precisas para eliminar bactérias. As subdoses deste medicamento podem deixar infecções sem tratamento adequado fazendo com que ela persista, o que aumenta a chance de evolução para quadros mais agressivos.

Subdose favorece bactérias resistentes e tipo tetraciclina já causou lesões renais ao ser usada fora da validade PublicDomainPictures de pixabay

Substâncias químicas alteradas podem se tornar tóxicas

A tetraciclina, quando usada após o vencimento, já foi associada a casos da chamada síndrome de Fanconi, um tipo raro de problema nos rins. Essa condição pode surgir poucos dias após o uso do antibiótico vencido e causar sintomas como fraqueza, náuseas e alterações nos exames de sangue e urina.

Resistência bacteriana

A perda de potência do remédio em questão pode contribuir para resistência bacteriana, tema de saúde pública. Líquidos antibióticos e xaropes vencidos podem desenvolver contaminação bacteriana e causar infecções gastrointestinais.

Ou seja, o risco pode ir além de ineficácia, variando conforme tipo, tempo de vencimento e condições de armazenamento.

O que fazer se achar que tomou algo vencido

Caso tenha tomado algum tipo de antibiótico vencido, sigas as seguintes instruções: