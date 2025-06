Doenças inflamatórias intestinais podem surgir na infância? Entenda

As doenças inflamatórias intestinais (DIIs), como a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa, têm origem multifatorial envolvendo fatores genéticos, imunológicos e ambientais. Pessoas com histórico familiar dessas doenças ou com alterações específicas no sistema imunológico já nascem com uma predisposição que pode desencadear os sintomas ao longo da vida.



Embora a maioria dos casos se manifeste entre os 15 e 30 anos, Lucas Nacif, cirurgião do aparelho digestivo e membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), explica que existem formas raras e graves da doença que podem surgir ainda na infância, especialmente nos primeiros anos de vida. São as chamadas DIIs de início muito precoce, que merecem atenção e cuidado especializados.



“Não é comum, mas é possível, Quando essas doenças aparecem em bebês ou crianças pequenas, muitas vezes estão associadas a erros inatos da imunidade e mutações genéticas que afetam a forma como o corpo lida com a própria flora intestinal. Nesses casos, o quadro tende a ser mais agressivo e resistente aos tratamentos convencionais”, explica o médico.



Entre os sinais de alerta, o Lucas destaca:

Diarreia frequente e de difícil controle



Presença de sangue nas fezes



Baixo ganho de peso ou dificuldade de crescimento



Atraso no desenvolvimento



Irritabilidade constante



Segundo o cirurgião, sintomas persistentes devem sempre ser avaliados por um especialista. “Em muitos casos, o diagnóstico precoce permite evitar complicações graves e iniciar um tratamento adequado, que pode incluir terapias imunológicas e suporte multidisciplinar”, afirma.



“O diagnóstico envolve uma série de etapas e exames complementares. Geralmente, começamos com exames de sangue e de fezes, que ajudam a identificar sinais de inflamação ou possíveis infecções. Em seguida, partimos para exames de imagem e, quando necessário, realizamos endoscopias e colonoscopias com biópsias do tecido intestinal. Esses procedimentos são fundamentais para confirmar a presença de uma DII e definir o tipo.

Nos casos muito precoces, testes genéticos e imunológicos também são importantes para investigar alterações no sistema imunológico que possam estar por trás do quadro clínico”, explica o médico. Apesar de raras, as formas precoces de DII representam um desafio diagnóstico, já que podem ser confundidas com alergias alimentares ou infecções comuns. “Por isso, o acompanhamento atento é essencial para investigar qualquer sinal que fuja do padrão esperado”, destaca Lucas.

