Refrigerante e batata frita podem ajudar contra enxaquecas? O que especialistas dizem sobre 'dica' no TikTok

A enxaqueca é uma condição que afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo — sendo cerca de 30 milhões no Brasil. Ela pode mudar destinos e até encerrar carreiras. Por isso, quando surge uma dica de alguém que conseguiu "curar" seu problema, ou pelo menos aplacá-lo, várias pessoas experimentam a "solução".

Embora existam vários tratamentos médicos, não há cura para a enxaqueca. Remédios podem ser muito eficazes, mas nem sempre funcionam. E para muitas pessoas, não existe uma solução simples.

Alguns descobrem suas próprias maneiras de lidar com a dor debilitante : secando o rosto com um secador de cabelo ou tomando um banho quente com uma bolsa de gelo e bebendo algo gelado.

Recentemente uma nova dica viralizou: o que muitos estão chamando de "McMigraine Meal" — algo como "refeição McEnxaqueca", em referência aos lanches do McDonald's. Uma simples combinação de refrigerante de cola (não Zero e não dietético) e uma porção de batata frita salgada parece estar funcionando para centenas de pessoas que têm elogiado suas virtudes no TikTok.

Será que existe alguma base científica por trás dessa solução? E o que ela causa no corpo?

O inglês Nick Cook sempre carrega consigo "uma carteira cheia de remédios" para o caso de uma crise de enxaqueca. Ele conta que "tenta qualquer coisa" para fazer a dor passar.

"Quando você convive com essa condição, e precisa trabalhar cinco dias por semana sem poder parar, você tenta qualquer coisa."

No pior dos casos, a dor ao redor da órbita ocular de Nick pode parecer como se seu olho estivesse sendo esmagado. Ele diz que a cafeína e o açúcar dos refrigerantes de cola o ajudam.

"Se eu consigo perceber logo, às vezes [beber refrigerante] funciona, quando minha visão começa a ficar turva e eu sinto uma enxaqueca chegando."

Ele ressalta que beber refrigerante não substitui seus comprimidos de amitriptilina, o analgésico diário que ele toma para tentar prevenir enxaquecas, mas às vezes isso o ajuda a "chegar inteiro até o fim do dia".

Kayleigh diz que um dos poucos tratamentos que lhe trouxe alívio foi o Botox

Para Kayleigh Webster, uma jovem de 27 anos que sofre de enxaquecas crônicas a vida toda, é o sal nas batatas fritas que ajuda a retardar uma crise de enxaqueca.

"Pode ajudar", ela diz cautelosamente, "mas certamente não é uma cura."

"A enxaqueca é uma condição neurológica complexa — e não pode ser curada com um pouco de cafeína, sal e açúcar em uma refeição de fast food."

Kayleigh tentou coquetéis de diferentes medicamentos, colocar os pés em água quente, uma flanela na parte de trás da cabeça, acupuntura, ventosas — mas tudo teve pouco efeito.

Um dos poucos tratamentos que lhe trouxe alívio foi o Botox medicinal, com dezenas de injeções na cabeça, rosto e pescoço. Ainda não está claro como o Botox funciona para a enxaqueca, mas acredita-se que ele bloqueie os poderosos sinais de dor liberados pelos nervos.

Uma enxaqueca — que pode durar dias — é muito diferente de uma dor de cabeça, que tende a ser de curta duração e pode ser tratada mais facilmente com analgésicos como o paracetamol. As enxaquecas podem causar dor de cabeça, dor no pescoço, dormência, visão turva e até mesmo afetar a fala e os movimentos.

Kayleigh tem um grande kit de medicamentos, cremes e dispositivos que a ajudam a controlar suas enxaquecas

Crânios que datam de 3 mil a.C. mostram que até os antigos egípcios tinham problemas com enxaquecas — mas, apesar dessa longa história, sua causa exata ainda é desconhecida.

Acredita-se que os receptores de dor nos vasos sanguíneos e no tecido nervoso ao redor do cérebro falham, enviando sinais incorretos de que algo está errado. Mas não sabemos por que algumas pessoas têm um sistema nervoso hipersensível — e por que ele reage a algumas coisas e não a outras.

Especialistas dizem que não há pesquisas suficientes sobre o motivo pelo qual apenas algumas pessoas — cerca de uma em cada sete — são afetadas, ou o que pode realmente ajudar.

Kay Kennis, administradora do Migraine Trust e médica especialista em enxaquecas, diz que, embora existam elementos na "Refeição McEnxaqueca" que podem ajudar a evitar uma crise, eles não são presentes apenas em "refeições do McDonald's".

"A cafeína presente na Coca-Cola pode atuar como um disruptor nervoso, uma substância que afeta a atividade nervosa. Para alguns, essa perturbação funciona de forma positiva", diz Kennis.

"Existem alguns analgésicos que as pessoas tomam para enxaquecas que contêm cafeína — e algumas pessoas respondem bem a isso — mas não sabemos exatamente o porquê."

Bebidas gaseificadas que contêm cafeína podem ajudar a controlar enxaquecas em algumas pessoas, mas a cafeína também pode ser um gatilho

Ela alerta contra o uso de refrigerantes com cafeína, como cola, como forma de controlar enxaquecas regularmente.

"Muita cafeína também pode ser um gatilho — e você pode acabar em uma situação pior a longo prazo", diz Kennis.

Outros ingredientes em uma refeição de fast food, como o sal nas batatas fritas, podem afetar a atividade nervosa, ela explica, mas acrescenta que os efeitos do sódio nas enxaquecas não foram testados.

Ela também alerta que o fast food não só é ultraprocessado e não é propício para uma dieta saudável, como também pode conter altos níveis de tiramina, um composto natural comumente encontrado em muitos alimentos — e que pode causar enxaquecas severas.

Eloise mudou de carreira para poder lidar com suas enxaquecas

Para Eloise Underwood, nenhuma das soluções rápidas encontrada nas mídias sociais funciona.

A paciente com enxaqueca crônica busca um "coquetel mágico" há sete anos. Ela já viu pessoas recomendando colocar os pés em água quente (não recomendado por especialistas e potencialmente perigoso); beber café quente (a cafeína pode ser um gatilho); ou vários dispositivos vibratórios que tiveram pouco efeito.

"Há tantos vídeos online que se aproveitam do desespero que todos sentimos", explica Eloise.

Ela deixou vários empregos — muitas vezes devido à iluminação e ao barulho do ambiente de escritório, que provocavam enxaquecas. Recentemente, ela parou de trabalhar como designer de interiores e abriu um negócio de prensagem e emolduramento de flores para casamento em casa.

Ela usa fones de ouvido especiais para reduzir a nitidez dos sons ao seu redor e limita sua vida social.

"As pessoas acham que enxaqueca é só uma dor de cabeça — esse é só um dos sintomas", diz Eloise. "Para mim, enxaqueca é uma experiência que afeta o corpo todo. As enxaquecas diminuíram completamente a minha vida."

O professor Peter Goadsby, neurologista do Centro de Pesquisa Clínica do NIHR-King, diz que a pesquisa científica sobre enxaquecas finalmente está começando a produzir resultados positivos após anos de pouco financiamento.

Seu estudo mais recente mostra que medicamentos conhecidos como gepants podem bloquear um grupo de receptores de dor antes de uma crise de enxaqueca, interrompendo a dor antes que ela comece.

"Qualquer novo tratamento é um fio de esperança", diz Eloise. "Dizem que nada funciona para todos, mas alguma coisa funciona para alguém."

Mudanças no estilo de vida também podem fazer a diferença, explica Goadsby. Pode parecer um conselho chato, diz ele, mas, basicamente, "cuide bem o seu cérebro".

"Você precisa ter regularidade, evitar os altos e baixos. Se você sentir os sinais de alerta — bocejos, sonolência, mudanças de humor, urinar mais e até mesmo desejar sal e açúcar —, ouça seu corpo."

"Ouça seu corpo. Não dê ouvidos ao TikTok. Esse é meu conselho."

Nick tem feito exatamente isso. Ele pode até recorrer a um refrigerante de cola e batatas fritas salgadas, mas moldou toda a sua vida para lidar com suas enxaquecas.

"Eu não bebo e uso óculos escuros mesmo quando está nublado", diz ele. "Não entro em pânico. Quando eu e minha parceira viajamos, metade das coisas que tomamos é para nos ajudar a controlar nossas enxaquecas."

Em uma recente despedida de solteiro, Nick notou a diferença entre sua vida e a de seus amigos.

"Eles ficaram acordados a noite toda bebendo até altas horas da madrugada", conta Nick. "Eu apareci com meu próprio travesseiro, maçãs, bananas, cereal e qualquer lanchinho que eu precisasse para me manter em movimento, porque a fome pode ser um grande gatilho."

"Estou na cama à meia-noite, mas meus amigos me conhecem, e tudo bem, porque é assim que tenho que viver minha vida."