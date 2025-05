Fitoterapia no controle de peso para o emagrecimento saudável e natural

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A obesidade e o sobrepeso são hoje reconhecidos como desafios críticos de saúde pública no Brasil e no mundo. De acordo com o relatório Atlas Mundial da Obesidade 2023, divulgado pela Federação Mundial da Obesidade, mais de um bilhão de pessoas vivem atualmente com obesidade, número que pode ultrapassar 1,5 bilhão até 2030. No Brasil, dados do Ministério da Saúde revelam que 68% da população está com excesso de peso, sendo 31% com obesidade. Essa condição está diretamente associada a doenças crônicas como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer, além de comprometer a qualidade de vida e a longevidade.



Diante desse panorama, cresce o interesse por alternativas naturais que promovam o controle de peso de forma segura, sustentável e integrada. A fitoterapia, ciência que estuda o uso de plantas medicinais com propriedades terapêuticas, consolida-se como aliada nesse processo.

Para a farmacêutica especialista em fitoterapia clínica, Jeane Nogueira, o uso de fitoterápicos deve estar sempre inserido em um plano individualizado. “A fitoterapia não substitui hábitos saudáveis, mas é uma ferramenta no processo de reeducação alimentar e reequilíbrio metabólico”, alerta.



Entre as substâncias amplamente estudadas e utilizadas sob orientação profissional, destaca-se a Gymnema sylvestre, planta originária da Índia, cujos compostos ativos têm a capacidade de reduzir a absorção de glicose no intestino, além de modular a sensação de prazer ao consumir alimentos doces.

Já a berberina, alcaloide extraído da planta Berberis vulgaris, apresenta ação anti-inflamatória e hipoglicemiante, podendo contribuir para a regulação do metabolismo e redução do índice de massa corporal (IMC).

O extrato de café verde, por sua vez, contém ácido clorogênico, que auxilia no controle do apetite, no estímulo à queima de gordura e na melhoria da sensibilidade à insulina. Outro ativo relevante é a faseolamina, presente no feijão branco, que atua inibindo a digestão de carboidratos complexos, favorecendo o controle glicêmico e a saciedade.

No entanto, falar sobre emagrecimento exige também considerar a dimensão psicológica e comportamental envolvida. Em uma sociedade marcada por padrões estéticos inalcançáveis e pela pressão por corpos idealizados, é essencial diferenciar o emagrecimento por motivos de saúde daquele motivado por exigências externas ou distorcidas.



“A construção de uma relação equilibrada com o próprio corpo, pautada na autoestima e na consciência do autocuidado, é parte fundamental de qualquer abordagem eficaz. Ao invés de prometer transformações radicais, o foco deve estar na conquista de bem-estar, energia, autonomia e saúde metabólica”, complementa a especialista.



A combinação entre fitoterapia, orientação nutricional, atividade física regular e apoio psicológico tem se mostrado uma boa estratégia para emagrecer e restabelecer o equilíbrio.



