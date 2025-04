Ciência e diversão

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

"A ciência é uma ferramenta poderosa para formar cidadãos críticos, capazes de tomar boas decisões para si e para o coletivo", afirma o cientista Bruno Gualano, autor do livro "Bel e o admirável escudo invisível". A obra, segundo volume da coleção "Bel: ciência para crianças", da Moah! Editora, usa ilustrações de Catarina Bessell para explicar como as vacinas funcionam e por que são essenciais para a saúde coletiva.



A história acompanha Bel, uma menina curiosa que, junto a seus amigos, descobre o poder das vacinas durante uma visita ao Instituto Butantan. "Criei a Bel para mostrar que a ciência pode ser divertida e acessível. Bel traz à tona aquela curiosidade sobre as coisas do mundo que habita todas as crianças", explica Bruno. Com ajuda do Zé Gotinha e da cientista Dra. Ester, os personagens embarcam numa viagem microscópica pelo corpo humano, descobrindo como os anticorpos nos protegem e como a ciência combate doenças.



O livro também desmistifica as fake news, como a ideia de que vacinas contêm chips, e destaca a importância do Sistema Único de Saúde (SUS). "Não adianta apenas apontar a desinformação, precisamos, sim, explicar por que elas são erradas - a descoberta e o conhecimento guiados pela ciência encantam as crianças", afirma o autor.



Além de abordar a alfabetização científica e o pensamento crítico, a obra também homenageia figuras históricas como Oswaldo Cruz (sanitarista que atuou no combate de epidemias no Brasil - por meio de políticas de saúde pública, como vacinação em massa e saneamento básico), Ester Sabino (participou do sequenciamento das variedades de HIV e da COVID-19 encontradas no Brasil) e Mônica Calazans, enfermeira e primeira brasileira vacinada contra a COVID-19. A linguagem acessível e o humor tornam conceitos complexos, como células de defesa e imunidade coletiva, divertidos e compreensíveis para o público infantil.

Bel e o admirável escudo invisível reprodução



Serviço

• Livro: Bel e o admirável escudo invisível

• Autora: Bruno Gualano

• Ilustração: Catarina Bessell

• Editora: Moah! Editora

• Páginas: 32

• Preço: R$ 59,90 (físico)

• Onde encontrar: www.lojamoah.com.br