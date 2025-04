Instituto Lado a Lado pela Vida leva projeto para Norte e Nordeste de Minas

A primeira cidade mineira a receber o projeto 'Caminhos da Saúde', é Janaúba, no norte de Minas Gerais, entre os dias 2 a 11 de maio de 2024 (sexta-feira a domingo). A ação será realizada no Centro de Formação e Qualificação Profissional (Rua Genésio Cangussú, s/n - Bairro Veredas – Janaúba), das 8h às 18h.

O câncer é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados mais de 700 mil novos casos da doença no país a cada ano. Entre os tipos mais comuns, estão os cânceres de mama, próstata, pulmão, colorretal, colo de útero e pele/melanoma – exatamente os que o Caminhos da Saúde busca combater com informação e conscientização.

Durante os atendimentos, a população será avaliada por profissionais da saúde locais, onde passará por uma anamnese, checagem da capacidade pulmonar, pressão arterial, peso, altura, circunferência abdominal e verificação de pintas e lesões na pele suspeitas para câncer. Também serão realizadas orientações para o autoexame das mamas e sobre a importância do exame de toque retal para o rastreio do câncer de próstata. Ao final, os participantes receberão materiais informativos sobre seis tipos de câncer e orientações sobre os cuidados com a saúde.

A iniciativa tem como objetivo ampliar a informação e acesso aos cuidados de saúde por parte da população menos assistida, além de aumentar a conscientização sobre a importância do autocuidado e da prevenção. A expectativa é alcançar pelo menos 5 mil pessoas diretamente por meio das atividades nas cidades que receberão o projeto. “O câncer precisa ser uma prioridade no país, e levar informação para as comunidades é fundamental para que se identifique precocemente doenças, em especial, o câncer. Ações como essa contribuem para a melhoria da saúde da população que mais precisa”, destaca Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida.

Para que o Caminhos da Saúde chegasse às ruas, foi disponibilizada uma atualização sobre câncer via educação à distância (EAD) dos profissionais da saúde como enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de Saúde, nas cidades que receberão o projeto, visando tornar mais fácil a identificação dos casos suspeitos de câncer e realizar as avaliações das pessoas que serão atendidas. “Temos como meta treinar 250 profissionais com o curso EAD ao longo do projeto. O curso é ministrado por médicos especialistas do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida para atualização em seis tipos de câncer, contemplando apostila e certificado com validação digital”, explica Marlene.

Caminhos da Saúde e a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer

O Instituto Lado a Lado pela Vida vem atuando desde o início da construção da Lei 14.758/2023, que institui a nova Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC). A legislação prevê uma série de medidas para melhorar o acesso ao diagnóstico precoce, acelerar o início do tratamento e garantir melhores condições para os pacientes oncológicos no Sistema Único de Saúde (SUS). O Caminhos da Saúde foi desenhado em sinergia com a PNPCC ao proporcionar ações que privilegiam a prevenção de doenças graves como o câncer e a orientação da população acerca da importância do diagnóstico precoce.

O projeto também envolve os profissionais da atenção primária nos municípios visitados, com a atualização dos profissionais que estão na linha de frente no SUS. “Nosso objetivo é deixar um legado para as regiões atendidas, que esses profissionais de saúde possam ser multiplicadores e a população receba informação e atendimento. Para as pessoas que tiverem necessidade de encaminhamento para os serviços de saúde locais, será feito o acompanhamento posterior de 30 dias para o diagnóstico e 60 dias para o início do tratamento, se for confirmado o diagnóstico de câncer”, enfatiza Marlene. Isso foi pensado, pois outro entrave para os pacientes é o descumprimento das Leis dos 30 e 60 dias - que determina diagnóstico e o início do tratamento oncológico no SUS dentro desses prazos. A realidade mostra que muitos esperam meses para iniciar a quimioterapia, radioterapia ou cirurgia.

Com o ‘Caminhos da Saúde’, o Instituto Lado a Lado pela Vida inova em suas práticas de cuidados de saúde ao adotar novas tecnologias e metodologias para promoção, prevenção e encaminhamento de pessoas para diagnóstico e tratamento - quando necessário. As iniciativas sempre sempre se dão por meio de importantes parcerias com as secretarias de saúde locais para, assim, contribuir com a redução da morbidade e mortalidade por causas evitáveis. O objetivo é sempre fortalecer o SUS e as iniciativas locais de saúde. Depois a ação segue para as cidades de Taiobeiras, Diamantina, Nanuque e Januária.

Serviço



Caminhos da Saúde



Data: 2 a 11 de maio (sexta-feira a domingo)



Hora: das 8h às 18h



Local: Centro de Formação e Qualificação Profissional (Rua Genésio Cangussú, s/n - Bairro Veredas - Janaúba-MG)



Apoiadores locais: Prefeitura de Janaúba

Site: https://ladoaladopelavida.org.br/noticia/1743785932709x553091022800814100

