Esquecer onde deixou a chave, trocar nomes com frequência ou repetir histórias pode parecer normal com o passar dos anos. Mas quando esses lapsos começam a afetar a rotina e as relações, é hora de olhar com mais atenção. O Alzheimer, doença neurodegenerativa que afeta a memória, o raciocínio e o comportamento, ainda não tem cura, mas já se sabe que há formas de retardar seu surgimento e tudo começa com o que fazemos hoje. Entretanto, é importante saber o que é mito e o que é verdade sobre essa doença.

A seguir, você vai entender como prevenir o Alzheimer, quais são os primeiros sinais de alerta, o que causa a doença, e que atitudes do dia a dia ajudam a manter o cérebro ativo e saudável por mais tempo.

O que é o Alzheimer?

O Alzheimer é uma doença degenerativa e progressiva que afeta o cérebro, especialmente as regiões responsáveis pela memória, linguagem, orientação espacial e comportamento. Ele faz parte do grupo das demências, sendo a forma mais comum, com cerca de 60 a 80% dos casos registrados segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Com o tempo, os neurônios de determinadas áreas do cérebro começam a se deteriorar e morrem. Isso leva a um declínio das funções cognitivas, comprometendo gradualmente a autonomia da pessoa.

Como o Alzheimer age no corpo?

A doença afeta o cérebro de forma lenta, mas constante. Ela está relacionada ao acúmulo de proteínas anormais (beta-amiloide e tau) que formam placas e emaranhados entre os neurônios, dificultando a comunicação entre as células e levando à sua morte.

Essa deterioração começa anos antes dos primeiros sintomas aparecerem, o que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

Principais sinais e sintomas do Alzheimer

Os sinais iniciais podem ser sutis, mas com o tempo tornam-se mais evidentes. Fique atento:

perda de memória recente;



dificuldade para realizar tarefas simples do dia a dia;



problemas de linguagem (esquecer palavras comuns);



desorientação no tempo e espaço;



mudanças de humor ou comportamento;

repetição frequente de frases e perguntas;



dificuldade para reconhecer pessoas próximas.

Sintomas como esses devem ser avaliados por um profissional. Nem toda falha de memória é Alzheimer, mas só exames clínicos e neurológicos podem confirmar.

Praticar atividade física e manter a mente ativa é uma das formas de prevenir o Alzheimer Freepik

O que causa o Alzheimer?

As causas exatas ainda não são totalmente conhecidas, mas estudos apontam uma combinação de fatores genéticos, ambientais e de estilo de vida:

idade avançada (maior fator de risco);



histórico familiar da doença;



sedentarismo;



alimentação pobre em nutrientes;



diabetes, hipertensão e colesterol alto não controlados;

tabagismo e consumo excessivo de álcool;

baixo estímulo mental e social ao longo da vida.

7 formas que ajudam a prevenir o Alzheimer

Ainda não existe cura, mas diversos estudos mostram que até 40% dos casos de demência podem ser evitados ou adiados com mudanças no estilo de vida.

Pratique atividade física regularmente: o exercício estimula o fluxo sanguíneo no cérebro;

Alimente-se bem: dietas como a mediterrânea, ricas em vegetais, azeite, peixes e oleaginosas, são protetoras;

Controle doenças crônicas: como diabetes e pressão alta;

Durma bem: o sono profundo ajuda na regeneração cerebral

Mantenha a mente ativa: leia, estude, jogue, aprenda coisas novas; Cultive vínculos sociais: isolamento é fator de risco para declínio cognitivo; Evite: tabaco e consumo excessivo de álcool.

Mitos sobre o Alzheimer: o que é verdade e o que é exagero?

A seguir saiba a verdade por trás de algumas falas sobre o Alzheimer

1.Todo idoso vai ter Alzheimer?

Não! O envelhecimento aumenta o risco, mas nem todo esquecimento está ligado à doença.

2. Só a genética determina se você vai ter Alzheimer?

Não! A herança genética influencia, mas o estilo de vida é um dos principais fatores modificáveis.

3. Palavras cruzadas e sudoku curam ou evitam Alzheimer?

Em partes. Atividades cognitivas ajudam a manter o cérebro ativo, mas devem ser combinadas a hábitos saudáveis em geral.