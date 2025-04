Rosácea: abril é o mês da concientização dessa doença de pele; saiba mais

rosácea é uma doença de pele crônica que afeta milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Caracterizada por vermelhidão persistente, pequenos vasos dilatados e, em alguns casos, lesões semelhantes à acne, a condição pode piorar com fatores como estresse, exposição ao sol e consumo de alimentos muito quentes ou condimentados.

A médica dermatologista Natássia Pizani Mazza explica que, apesar de não cura, a rosácea pode ser controlada com cuidados específicos. "O primeiro passo é identificar os gatilhos individuais, como alimentos, bebidas alcoólicas, variações de temperatura e até mesmo o estresse emocional. Evitar esses fatores já ajuda a reduzir as crises."

O tratamento da rosácea varia de acordo com a gravidade do quadro. Cremes e géis com substâncias anti-inflamatórias são indicados para casos leves, enquanto antibióticos orais podem ser necessários para formas mais avançadas. Além disso, procedimentos como laser e luz pulsada ajudam a reduzir a vermelhidão e os vasos aparentes.

Mazza destaca a importância da fotoproteção diária. "O protetor solar é indispensável para quem tem rosácea, pois a radiação UV é um dos principais desencadeadores da doença. O ideal é optar por filtros físicos ou com cor, que oferecem uma barreira extra contra a luz visível."

Além do tratamento médico, manter uma rotina de cuidados suaves com a pele faz toda a diferença. "Escolher produtos livres de álcool, fragrâncias e agentes irritantes é essencial para evitar o agravamento da rosácea. A hidratação também ajuda a fortalecer a barreira cutânea e minimizar a sensibilidade," orienta a dermatologista

A conscientização sobre a rosácea é fundamental para que mais pessoas busquem orientação dermatológica e evitem complicações. "Com acompanhamento adequado e hábitos corretos, é possível controlar os sintomas e uma pele saudável. O mais importante é não negligenciar os sinais e procurar um especialista ao primeiro indício da doença." conclui a médica.