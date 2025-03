Projeto oferece mapa de ancestralidade gratuito à população em Monte Sião

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O projeto Gen-t do Brasil, de sequenciamento genético dos brasileiros, está em Monte Sião, no Sul de Minas, pelo terceiro ano consecutivo. A iniciativa, realizada em parceria com a prefeitura municipal, é aberta a todos os moradores com mais de 18 anos. Quem já participou em edições anteriores deve comparecer para o retorno, enquanto novos voluntários estão convidados a integrar o estudo.

Os participantes do projeto podem doar, até o dia 31 de março, uma amostra de sangue e realizar exames laboratoriais gratuitos, incluindo hemograma completo, avaliação do colesterol, testes para diabetes, aferição da pressão arterial, mapeamento da frequência cardíaca, além da análise do índice de massa corporal (IMC) e da circunferência abdominal.

Os exames oferecem uma avaliação geral da saúde e ajudam na identificação de fatores de risco e na detecção precoce de doenças. Além disso, todos os voluntários são acompanhados por cinco anos e, no terceiro ano de participação, recebem um mapa de ancestralidade, que revela a origem geográfica de seus ascendentes.

Como participar?

Para ingressar no projeto, é necessário:

Ter 18 anos ou mais e ser brasileiro(a)

Estar em jejum de pelo menos oito horas

Apresentar um documento com foto (RG ou CNH)

Fazer o agendamento pelo site

A iniciativa tem como meta recrutar 200 mil voluntários em quatro anos, abrangendo diferentes regiões do país. Os participantes compartilham seus dados de saúde e hábitos de vida, além de doarem uma amostra de sangue para armazenamento de plasma e sequenciamento de DNA. O objetivo é construir um banco genético que contribua para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças na população brasileira.

“As descobertas do projeto podem levar ao desenvolvimento de medicamentos mais eficazes e específicos. E o melhor: esse benefício não é apenas individual, mas para toda a sociedade”, destaca Lygia Pereira, CEO da Gen-t e professora titular de Genética Humana na Universidade de São Paulo (USP).

Desde o seu lançamento, o projeto já percorreu diversas cidades do Brasil, incluindo Vinhedo (SP), Manacapuru (AM) e Salvador (BA), oferecendo exames gratuitos para cerca de 15 mil brasileiros.

Como funciona o agendamento e a coleta

No momento do agendamento online, o voluntário escolhe o dia, horário e local da coleta de sangue e preenche informações como nome, e-mail e telefone para contato. Em seguida, lê e assina o Termo de Consentimento, além de responder a um questionário sobre saúde e hábitos de vida.

No dia da coleta, a equipe do projeto realiza um exame clínico no participante, verificando pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, peso, altura e circunferência abdominal. Após a coleta de sangue, os exames laboratoriais são processados e os resultados enviados por e-mail e SMS em até quatro dias.

Preparação para o exame:

Estar em jejum de 8 a 12 horas (somente água é permitida)

Medicação de uso contínuo pode ser ingerida normalmente antes do exame

Destino da amostra de sangue

Uma parte da amostra é encaminhada para um laboratório parceiro para a realização dos exames, cujos resultados são disponibilizados rapidamente aos participantes. A outra parte segue para o laboratório da Gen-t, onde passa por um processo de conferência e recebe um código de identificação, garantindo o anonimato dos voluntários.

Em seguida, o DNA é extraído e preparado para o sequenciamento genético. Atualmente, 80% do material genético utilizado em pesquisas mundiais provém de populações brancas de origem europeia, o que limita descobertas e a eficácia de algumas terapias para outros grupos.

Serviço

Período de coleta: até 31 de março

Onde: PSF - São Simão (Avenida das Fontes, 1090 – São Simão)

Agendamento: https://gen-t.science/pt-br/psf-sao-simiao/