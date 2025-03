Exame genético analisa como medicamentos psicotrópicos são metabolizados

A aplicação da genética na saúde mental tem transformado vidas. Pacientes que antes enfrentavam longos períodos de sofrimento devido à ineficácia de medicamentos, agora têm acesso a tratamentos mais precisos e rápidos. Nesse contexto, a Dasa Genômica disponibiliza para os brasileiros o PharmOne, um exame farmacogenético que analisa como o organismo do paciente metaboliza muitos medicamentos, entre eles os psicotrópicos.

Por meio de uma simples coleta de sangue ou saliva, o exame avalia 31 genes e a interação deles com mais de 200 medicamentos, incluindo antidepressivos e ansiolíticos. Essa análise detalhada auxilia na definição do medicamento mais adequado e na dosagem ideal, reduzindo erros e garantindo mais eficácia no tratamento. O exame é complementado pela plataforma GeneDose Live, que identifica riscos farmacogenéticos e interações medicamentosas com base em dados da Food and Drug Administration (FDA) e dos critérios da Sociedade Americana de Geriatria.

Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde indica que, em breve, cerca de 15,5% dos brasileiros poderão vivenciar pelo menos um episódio de depressão ao longo de suas vidas. Os sintomas da doença podem incluir tristeza persistente, falta de energia, alterações no sono e apetite, além de perda de interesse em atividades diárias.

Benefícios

Benefícios

Personalização do Tratamento: Informações genéticas contribuem na atuação dos médicos quanto à escolha do medicamento e da dosagem mais adequados para cada paciente.



Redução de Efeitos Adversos: A análise genética contribui para a redução dos índices de ineficiência dos medicamentos, assim como dos seus efeitos colaterais graves.



Resultados Mais Rápidos e Duradouros: Ao encurtar o processo de tentativa e erro, o tratamento se torna mais assertivo e eficiente.

"A farmacogenômica e o teste PharmOne representam avanços significativos na medicina personalizada, especialmente no tratamento de transtornos mentais", afirma Guilherme Lopes Yamamoto, responsável pela vertical de inovação em genômica e bioinformática da Dasa. "Com o teste, conseguimos oferecer aos pacientes tratamentos ajustados às necessidades individuais e com menor risco de efeitos adversos graves."

Como realizar o exame

O PharmOne está disponível nas unidades de medicina diagnóstica da Dasa, como Alta Diagnósticos (RJ e SP), Delboni (SP) e Sérgio Franco (RJ), e pode ser realizado por meio de coleta de sangue ou saliva. Também há a opção de atendimento móvel, com kits enviados para a residência do paciente. O laudo é entregue rapidamente, em até 15 dias úteis.

