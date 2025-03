Avanços nas biópsias garantem mais precisão e menos desconforto

Os avanços na medicina diagnóstica têm transformado o cenário das biópsias, tornando o processo mais preciso e menos invasivo para os pacientes. As biópsias minimamente invasivas, realizadas pela pele com a orientação de ultrassom, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, permitem a coleta de amostras de tecido com maior segurança e conforto, reduzindo o tempo de recuperação e o risco de complicações.

Diferentemente das biópsias convencionais, que frequentemente exigem incisões maiores ou procedimentos cirúrgicos, as técnicas minimamente invasivas utilizam agulhas finas (delicadas) para acessar a área de interesse, resultando em menor dor, menos impacto ao organismo e recuperação mais rápida.

Esse tipo de abordagem é amplamente utilizado em biópsias de órgãos como fígado e rim, além da biópsia transperineal da próstata, uma técnica moderna que oferece mais segurança no diagnóstico de doenças prostáticas.

Essas técnicas têm sido aplicadas no diagnóstico de diversas condições, incluindo câncer, doenças inflamatórias e doenças autoimunes. O uso da imagem para guiar o procedimento possibilita a obtenção de amostras mais precisas, aumentando a eficácia da análise laboratorial e reduzindo a necessidade de procedimentos adicionais.

De acordo com o ultrassonografista especialista em biópsia, Bruno Farnese, os benefícios das biópsias minimamente invasivas são expressivos tanto para os médicos quanto para os pacientes. "Com a evolução das técnicas guiadas por imagem, conseguimos coletar tecidos de áreas específicas com alta precisão, minimizando o desconforto do paciente e reduzindo os riscos de complicações. Isso não apenas melhora a experiência do paciente, mas também aumenta a eficácia do diagnóstico, permitindo um tratamento mais rápido e assertivo”, explica.

Com a contínua inovação na área médica, as biópsias minimamente invasivas seguem ganhando espaço como uma alternativa segura e eficaz, contribuindo para diagnósticos mais ágeis e confiáveis.