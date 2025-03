Por que bater nos filhos pode vir a ser totalmente proibido no Reino Unido

Pediatras se juntaram ao coro de pessoas no Reino Unido que pedem uma proibição total de punições físicas contra crianças.

Segundo os médicos, não existe nenhuma evidência de que bater nos filhos tenha qualquer efeito positivo em seu bem-estar ou sua educação.

Atualmente, bater nos filhos é proibido no Reino Unido. No entanto, na Inglaterra e na Irlanda do Norte, há uma exceção: o ato pode não ser considerado ilegal em casos onde o castigo possa ser considerado uma "punição razoável".

Agora o Royal College de Pediatria e Saúde da Criança (RCPCH), principal entidade médica pediátrica do país, quer que essa exceção à regra seja removida.