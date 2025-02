O que é neurite vestibular, doença que fez Dilma Rousseff ser internada

Neurite vestibular, uma inflamação que afeta o nervo responsável pelo equilíbrio, foi a causa da internação da ex-presidente Dilma Rousseff, de 77 anos, em um hospital de Xangai, na China, na última sexta-feira (21). Ela mora na cidade chinesa desde que foi indicada pelo governo brasileiro para comandar o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics.

Segundo nota divulgada nesta terça-feira (25) pela assessoria da ex-presidente, Dilma responde bem ao tratamento e permanece internada conforme o protocolo médico.

A expectativa é de que receba alta nos próximos dias. Ainda de acordo com o comunicado, a ex-presidente tem mantido atividades de trabalho normalmente durante a internação.

O que é neurite vestibular?

É um distúrbio causado pela inflamação no nervo vestibular, também conhecido como 8º nervo, que ajuda a controlar o equilíbrio. Segundo artigo publicado no Manual MSD, o vestíbulo é uma parte do ouvido interno. Os sintomas incluem uma crise súbita de vertigem, ou seja, a falsa sensação de que tudo a sua volta está girando, aponta o Manual MSD.

Tratamento