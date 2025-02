Plaquetopenia: entenda condição que afeta Papa Francisco

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um dos últimos boletins médicos sobre a saúde do Papa Francisco, de 88 anos, revelou uma piora em seu quadro clínico. De acordo com o Vaticano, os exames de sangue mostraram uma plaquestomia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de transfusões.

A condição, também conhecida como trombocitopenia, pode trazer riscos de sangramentos espontâneos e complicações em situações clínicas específicas, especialmente em pacientes idosos. O líder católico também está sendo tratado para pneumonia em ambos os pulmões no Hospital Gemelli, em Roma.

O que é a plaquetopenia?



As plaquetas, também chamadas de trombócitos, são células responsáveis pela coagulação sanguínea. Segundo o Manual MSD, a contagem normal varia entre 150 mil e 450 mil plaquetas por microlitro de sangue. A plaquetopenia é diagnosticada quando esses níveis caem abaixo de 150 mil, aumentando a probabilidade de sangramentos, hematomas e, em casos graves, hemorragias internas.

As causas da plaquetopenia podem ser diversas, desde distúrbios autoimunes e infecções virais até o uso de medicamentos que afetam a produção ou destruição das plaquetas. Além disso, condições como leucemia, cirrose hepática e certos tipos de câncer podem estar associadas ao quadro.

Sinais de alerta



Embora muitos casos sejam assintomáticos, a diminuição acentuada de plaquetas pode provocar sangramentos nas gengivas, sangramentos nasais frequentes, manchas roxas na pele e cansaço excessivo. Em situações críticas, podem ocorrer sangramentos internos, especialmente no cérebro ou no trato gastrointestinal.

O tratamento depende da causa da plaquetopenia e da gravidade do quadro. De acordo com a Oncoclínicas, as opções incluem o uso de medicamentos imunossupressores, transfusões de plaquetas e suspensão de substâncias que possam estar contribuindo para a queda dos níveis. Em casos de risco elevado de hemorragia, intervenções médicas imediatas são recomendadas.

Cuidados especiais em idosos





No caso do papa Francisco, a idade avançada é um fator relevante, já que idosos têm maior fragilidade vascular e podem apresentar reações mais graves a quedas bruscas na contagem de plaquetas. O acompanhamento médico regular e a adoção de medidas preventivas, como evitar traumas e controlar condições associadas, são fundamentais.

A condição, embora preocupante em alguns contextos, pode ser controlada com tratamento adequado e monitoramento contínuo.

